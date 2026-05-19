박광재, '무빙' 시즌1 이어 시즌2 합류…확장된 세계관 속 역할은?

배우 박광재가 디즈니+의 오리지널 시리즈 '무빙' 시즌2로 글로벌 시청자와 만난다.

'무빙' 시즌2는 '정원고 사건' 이후 일상으로 돌아간 초능력자들이 새로운 위기에 맞서 다시 한번 소중한 이들을 지키기 위해 결전을 펼치는 휴먼 액션 시리즈다.

박광재는 시즌1에서 재생 능력을 지닌 북한 요원 권용득 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그는 남다른 피지컬과 안정적인 연기력을 바탕으로 캐릭터를 실감나게 그려내며 강렬한 인상을 남긴 바 있다. 시즌2에서도 박광재는 권용득 역으로 다시 한번 활약을 펼칠 예정이다.

박광재는 그동안 '도적: 칼의 소리', '무빙', '비질란테', '킬러들의 쇼핑몰', 'Mr. 플랑크톤', '뉴토피아', '서초동' 등 드라마와 '불한당: 나쁜 놈들의 세상', '범죄도시2', '길복순', '히트맨2' 등 영화에 출연하며 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다. 그는 장르를 불문하고 매 작품마다 입체적인 캐릭터를 완성하며 묵직한 존재감을 발산하고 있다.

한편 박광재가 출연하는 '무빙' 시즌2는 최근 크랭크인 했으며, 디즈니+를 통해 공개될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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