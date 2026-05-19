‘생방송 최강 MC’ 김성주, ‘더 스카웃’ 마이크 잡았다…첫 녹화 마쳐

‘생방송 최강 MC’ 김성주가 ENA ‘더 스카웃’에 전격 합류, 이승철과의 반가운 재회까지 성사된다.

ENA 성장형 음악 프로젝트 ‘THE SCOUT : 다시 태어나는 별’(이하 ‘더 스카웃’)이 심상치 않은 대세 기운을 이어가고 있는 가운데, ‘생방송 탑티어 국민 MC’ 김성주의 합류 소식이 더해지며 기대감을 더했다.

지난 8일 첫 방송해 현재 2회까지 공개된 ‘더 스카웃’은 방송 시작 10일 만에 글로벌 누적 투표수 117만 표를 돌파한 것은 물론, 영국·미국·일본 등 해외 팬들의 관심까지 이어지며 글로벌 프로젝트로서 존재감을 드러내고 있다. 특히 기존 오디션 프로그램과 차별화 된 ‘성장형 음악 프로젝트’ 콘셉트로 신선한 반응과 진정성을 얻고 있는 만큼, 김성주의 합류가 프로그램의 화제성을 이끈다.

김성주는 아나운서 출신 특유의 안정적인 진행 능력은 물론, 예능감과 순발력까지 겸비한 대한민국 대표 MC다. 특히 생방송 진행 분야에서 독보적인 존재감을 인정받아온 만큼, 앞으로 펼쳐질 ‘더 스카웃’ 생방송 무대에서도 특유의 노련하면서도 유쾌한 진행으로 시청자의 사랑을 받을 것으로 보인다.

김성주는 지난 3일 첫 녹화를 마쳤으며, 앞으로 생방송과 녹화 방송을 넘나들며 프로그램에서 활약할 예정이다. 그는 뮤즈 16인의 성장 스토리는 물론, 마스터 이승철·김재중·웬디·Young K(영케이)의 진정성 넘치는 멘토링과 열정도 더욱 생생하게 전달할 예정이다.

무엇보다 이승철과의 재회 또한 빼놓을 수 없는 관심 포인트로 꼽힌다. 두 사람은 국내 오디션 프로그램의 ‘시조새’ 격인 Mnet ‘슈퍼스타K’ 시리즈를 통해 오랜 시간 찰떡 호흡을 보여줬던 터. ‘레전드 조합’의 귀환에 음악 팬들의 니즈도 충족되어질 전망이다.

제작진은 “김성주의 합류로 천군만마를 얻은 느낌이다. 뮤즈들과 마스터들에게도 큰 응원이 되고 있다. 김성주의 진행이 더해진 앞으로의 생방송과 무대는 더욱 짜릿한 재미를 선사할 것”이라고 전했다.

한편, 마스터가 뮤즈를 성장시키는 음악 프로젝트 ENA ‘더 스카웃’은 매주 금요일 오후 8시 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]