“다음 생에 또 부부…그땐 일찍 만나자” 심현섭, 눈물 자아낸 고백 ‘조선의 사랑꾼’ 타이틀 입증

‘조선의 사랑꾼’에서 인순이 부부와 부부 동반 골프 모임을 가진 김국진이 역대급 깐족거림으로 웃음을 자아냈다. 또한, 아내 정영림에게 선사하는 결혼 1주년 기념 깜짝 이벤트를 연 '원조 사랑꾼' 심현섭은 진심어린 고백으로 시청자 리모콘을 잡았다.

18일(월) 방송된 '조선의 사랑꾼'에서는 '치와와 팀' 김국진 부부와 '햄스터 팀' 인순이 부부의 자존심을 건 부부 동반 골프 대결이 펼쳐졌다. '식사 내기'로 시작된 대결이었지만, 의외의 실력을 뽐낸 '골프 초보' 아내들과 외모도 골프실력도 똑 닮은 '골프 고수' 남편들의 모습이 담겼다.

워터 해저드를 넘겨야 하는 홀에서 '골프 교수' 인순이 남편이 공을 물에 빠트리는 실수가 발생했다. 못내 웃음을 숨겼지만 '깐족 본능'이 발동된 김국진은 "교수님 공이 왜 물에 빠지게 됐느냐", "실수를 다 하셨냐, 커피값 준비하시라"면서 짓궂게 놀리기 시작했다. 이를 스튜디오에서 지켜보던 최성국은 "안타까워하는 연기를 하고 있다"며 "골프 치면서 사람 많이 잃겠다"라고 일침을 날렸다. 이에 김국진이 "나는 골프 같이 치자는 사람들이 2028년도까지 줄을 섰다"라고 발끈하자, 최성국은 "아직 같이 골프 안 쳐본 사람들이겠죠"라고 되받아 사이다를 날렸다.

결국 영상 속의 강수지도 "그만 말해요"라며 깐족으로 날뛰는 남편 김국진을 끌어내 웃음을 유발했다. 그러나 마지막 홀에서 승리를 확신하고 미소 짓는 김국진에게 최성국은 "여기 오니까 매너고 뭐고 동네 당구 치듯이 속내가 다 나오네"라며 '김국진 킬러'다운 코멘트로 폭소를 유발했다.

한편, 결혼 1주년을 맞이한 신혼부부 심현섭♥정영림은 여전한 금슬을 자랑했다. 둘은 현재 3차 시험관 시술을 준비 중이라는 뭉클한 소식을 전했다. 심현섭은 "아내가 (3차 시험관 대비용으로) 매일 1만 보를 걷고 있다. 근데, 어떨 때는 눈이 빨개서 온다. 운 것 같다"며 안타까운 마음을 드러냈다. 정영림은 "조금만 일찍 만났으면 좋았겠다 싶다. 아이 때문에..."라며 솔직한 심정을 전해 안타까움을 자아냈다.

이날은 아내를 위한 깜짝이벤트를 준비한 심현섭이 촬영을 핑계로 ‘특급 가수’ 포지션의 임재욱을 서울에서 직접 모셔 왔다. 소극장 이벤트의 핵심인 임재욱을 호텔 앞에서 내팽개치고(?) 아내에게 바로 달려간 심현섭의 찐친 모먼트는 웃음을 유발했다.

이벤트가 시작되자, '청송 심씨'의 수장부터 심현섭의 요트 프러포즈 이벤트 당시 요트 선장님, 배우 이병헌의 대타로 사회를 봐준 이병헌 감독, '심 고모' 심혜진까지 추억의 인물들이 축하 메시지를 보내 훈훈함을 자아냈다. 이어 심현섭은 아내를 위한 스탠딩 코미디를 진행했다. 그런 가운데 반 평도 안되는 공간에서 밀착 대기 중인 임재욱의 호흡 곤란(?)은 길어졌다. 또 다른 초대 가수이자, 이별의 계기가 된 심현섭의 아는 동생들 '하이볼 브라더스'도 힘겨운 시간을 보냈다.

아내에게 진심이 담긴 편지를 읽던 심현섭은 "최선을 다하다가 힘에 부치면, 우리 둘이 행복하게 살면 된다"라며 "영림이가 우선이다. 다음 생에 만나면 우리 또 부부가 되자. 그땐 일찍 만나자"라는 감동의 고백으로 아내의 눈물을 자아냈다.

그리고 기다리던 임재욱의 명곡 'I Love you'가 흘러나왔다. 무대 뒤에서 흘러나오는 임재욱의 미성은 심현섭의 립싱크와 함께 묘한 감동을 자아냈다. 마침내 무대로 나온 임재욱은 지난 1월 부친상을 당했을 때, 이틀 내내 빈소를 지키며 곁에 있어 준 심현섭의 미담을 공개하며 "그때 첫째 형으로 모신다고 했다"고 눈시울을 붉혀 묵직한 감동을 더했다. 이후 임재욱은 감미로운 목소리로 심현섭 부부만을 위한 단독 콘서트를 개최했고, 심현섭의 깜짝이벤트는 성공적으로 막을 내렸다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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