48개국 확대, 장거리 이동… 북중미 월드컵, 환경 오염 유발 경고

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“가장 많은 오염을 일으키는 월드컵이 될 수 있다.”

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 막대한 탄소 배출 우려를 낳고 있다. 참가국이 기존 32개국에서 48개국으로 확대되고 미국과 캐나다, 멕시코 3개국에서 공동 개최하며 장거리 이동이 불가피하기 때문이다.

국제과학자단체인 세계 책임을 위한 과학자들(SGR)에 따르면 이번 월드컵에서 예상되는 이산화탄소 환산량(CO2e) 배출량은 900만톤에 이른다. 이 단체는 “항공 이동에 대한 의존도가 높고 경기 수가 증가했기 때문”이라고 설명했다. 이중 항공 이동으로 인한 예상 배출량이 770만 톤이다. 이는 2010 남아공 대회부터 2022 카타르 대회까지 개최된 4차례 월드컵 평균의 4배가 넘는 양이다.

항공기를 타고 지구 반 바퀴(2만km) 이상 이동할 수도 있다. 잉글랜드가 대표적이다. 조별리그 L조에 속한 잉글랜드는 크로아티아와의 1차전을 댈러스 스타디움에서 치른다. 이어 가나와의 2차전을 보스턴 스타디움, 파나마와의 3차전을 뉴저지 스타디움에서 소화한다. 조별리그 이동 거리만 1760마일(약 2830km)에 이른다.

잉글랜드가 조 1위를 차지해 32강부터 토너먼트를 통해 결승에 오르면 이동 거리는 대폭 늘어난다. 지구 반 바퀴보다 긴 1만4698마일(약 2만3654km)에 이른다. 이때 1인당 발생하는 CO2e는 3.4톤에 육박한다. 비닐봉지 3만4000개를 생산하는 과정에서 발생하는 탄소 배출량과 비슷한 수준이다

철도 이동이라는 선택지도 존재한다. 다만 북미 지역의 철도망을 고려하면 대규모의 팬들이 이동하기에는 어려움이 뒤따를 것이라는 관측이 나온다.

우려가 커진다. 미국 정치학자이자 사회운동가인 줄스 보이코프는 지난 17일 영국 가디언을 통해 “북중미 월드컵에서는 역대 월드컵 평균보다 2배에 달하는 이산화탄소 배출량이 예상된다”며 “가장 오염이 심한 월드컵이 될 것으로 예상한다”고 말했다.

FIFA 친환경 정책에 대한 비판도 이어지고 있다. FIFA는 카타르 대회 당시 탄소 중립을 목표로 내세웠다. 하지만 실제 매일 1000편이 넘는 항공편이 오갔고 에너지 집약적 담수화 시설 운영, 부실한 탄소 상쇄 계획 등으로 정책의 실효성에 의문이 제기됐다.

마땅한 해결책을 내놓지 못하고 있다. FIFA는 최근 성명을 통해 “월드컵 운영 시 에너지 효율을 높이기 위해 물 절약과 대중교통 이용 장려, 전기 자동차 사용 촉진 등을 추진하겠다”고 밝혔다. 하지만 장거리 이동에 따른 탄소 배출 문제를 해결하기에는 한계가 있다는 지적이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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