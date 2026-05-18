“만삭인데 이리 이쁠 수가”…남보라, 시스루 드레스 입고 역대급 ‘여신 D라인’ [스타★샷]

남보라가 만삭의 임신 화보를 공개했다. 출처=남보라 SNS

배우 남보라가 출산을 앞두고 눈부신 만삭 화보를 공개해 화제를 모으고 있다.

지난 16일 남보라는 자신의 SNS 채널을 통해 “콩알이랑 함께 찍은 첫 번째 사진”이라는 글과 함께 여러 장의 화보 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 남보라는 순백의 드레스를 입고 우아한 D라인을 드러냈다. 특히 하트 네크라인의 튜브톱 드레스는 가슴 라인부터 부드럽게 잡힌 셔링 디테일로 청초한 매력을 극대화했다. 하이웨스트 라인에 더해진 섬세한 비즈와 큐빅 장식은 시선을 위로 끌어올리며 만삭의 실루엣을 한층 돋보이게 만들었다. 여기에 여러 겹 레이어드된 투명한 튤 소재가 공기처럼 가벼우면서도 풍성한 볼륨감을 연출해 동화 속 한 장면 같은 로맨틱한 분위기를 자아냈다.

또 다른 사진에서는 한층 드라마틱하고 신비로운 아우라를 발산했다. 깊게 파인 스쿠프 네크라인과 시스루 롱 슬리브가 조화를 이룬 드레스를 착용한 남보라는 소매와 몸판 전체의 미세한 셔링 디테일로 부드러운 바디 라인을 강조했다. 은은하게 비치는 시폰과 튤 소재 사이로 실루엣이 투영되며 몽환적인 매력까지 더했다.

남보라는 사진과 함께 “어떤 아이가 태어날까 설레고 기대되고 그렇다. 긴긴 임신 기간도 곧 끝나간다”라며 출산을 앞둔 예비 엄마의 벅찬 심경을 전했다.

이에 누리꾼들은 “태어나서 본 만삭 사진 중 가장 아름답다”, “만삭인데도 여신 자태 그 자체다”, “아프로디테가 울고 갈 미모” 등의 뜨거운 반응을 보이며 축하와 응원의 메시지를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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