“점심값 1만원 넘으면 비싸”…‘쥬얼리’ 하주연, 성수동서 김밥 먹는 5년 차 직장인 근황

하주연이 평범한 직장인의 일상을 공유했다. 출처=유튜브 채널 ‘안녕한샘요’ 영상 캡처

그룹 쥬얼리의 메인 래퍼로 활약했던 하주연이 연예계를 떠나 평범한 직장인으로 살아가는 친근한 일상을 공개했다.

지난 15일 유튜브 채널 ‘안녕한샘요’에는 ‘쥬얼리 하주연이 개과천선 서인영 출연 안 한 이유’라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에 출연한 하주연은 현재 서울 성수동의 한 주방용품 쇼룸에서 5년째 근무 중이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

이날 하주연은 직장인들의 최대 관심사인 점심 물가에 대해 솔직한 심경을 털어놓았다. 핫플레이스로 꼽히는 성수동 일대의 외식 가격에 부담을 느낀다는 그는 “밥집을 고를 때 가격을 먼저 보게 된다. 점심 한 끼에 1만 원이 넘어가면 비싸다고 생각한다”며 현실적인 고충을 토로했다. 이어 “비교적 저렴한 몇천 원짜리 김밥집이나 분식집을 주로 찾는 편”이라며 소탈한 면모를 보였다.

결혼과 미래에 대한 가치관도 가감 없이 드러냈다. 하주연은 향후 결혼 계획에 대해 “아직은 결혼을 꼭 해야 한다는 마음이 없다”고 선을 그었다. 그러면서 “어머니 역시 ‘혼자 돈 벌고 즐기면서 편하게 살라’고 하신다”며 현재의 싱글 라이프에 대한 높은 만족감을 덧붙였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]