‘홍명보호 막내’ 배준호 “월드컵은 증명해야 하는 자리”

대표팀 배준호가 18일 인천국제공항 2터미널을 통해 출국하며 취재진과 인터뷰 하고 있다. 사진=뉴시스

사진=대한축구협회 제공

“월드컵은 증명해야 하는 자리죠.”

홍명보호 ‘막내’ 배준호(스토크시티)의 눈빛이 번뜩였다. 생애 첫 월드컵, 팀에 에너지를 불어넣겠다는 각오다.

배준호는 18일 오후 인천국제공항을 통해 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 사전 훈련 캠프지인 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국했다. 홍명보 감독을 비롯해 코칭스태프와 지원스태프, 최종 명단에 오른 선수 9명과 훈련 파트너 3명 등 총 12명의 선수도 함께 나섰다.

2003년생인 배준호는 이번 월드컵 멤버 중 동갑내기인 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)와 막내다. 그는 “축구선수로서 어린 나이는 아니지만 월드컵 대표팀에서 가장 막내인 만큼 막내로서 해야 할 역할이 있다고 생각한다”고 눈빛을 반짝였다.

배준호는 2023년 아르헨티나에서 열린 FIFA 20세 이하(U-20) 월드컵에서 활약하며 존재감을 알렸다. 당시 대전하나시티즌에서 뛴 그는 그해 곧바로 잉글랜드 챔피언십(2부) 스토크시티로 이적하며 유럽 진출의 꿈을 이뤘다.

이제 월드컵의 꿈을 이룬 만큼 더욱 노력하겠다는 계획이다. 그는 “U-20 때는 가져야 하는 책임감이 무게가 다르다”며 “당시에는 즐기면서 재밌게 경험한다는 마음으로 갔다면 이번은 증명해야 하는 자리라고 생각한다”고 힘줘 말했다. 그러면서 “지금까지 많이 경험하고 성장해온 만큼 더 많은 책임감을 갖고 최선을 다해 뛰겠다”고 강조했다.

이번 달 초 챔피언십을 마치고 일찌감치 국내에 들어와 훈련에 돌입했다. 그는 “생각보다 강도 높은 훈련을 진행했다”며 “몸 상태는 잘 유지되고 있는 것 같다”고 설명했다.

월드컵에서의 목표를 “공격포인트”라고 짚은 그는 “수비적인 부분과 잘할 수 있는 공격적인 부분이 같이 나온다면 좋은 모습을 보여드릴 수 있을 것”이라고 전했다.

자신의 장점으로는 멀티 포지션을 꼽았다. 배준호는 “미드필더와 윙 등 다양한 포지션을 뛸 수 있다”며 “다른 형들보다 공격적으로 올라가면서 어린 선수만의 활기찬 에너지를 불어 넣겠다”고 다짐했다.

인천공항=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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