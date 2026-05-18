북중미로 향하는 이동경 “월드컵, 처음부터 꿨던 꿈”

대표팀 이동경이 18일 오후 인천국제공항 2터미널을 통해 출국하며 취재진과 인터뷰 하고 있다. 사진=뉴시스

울산 이동경. 사진=한국프로축구연맹 제공

“처음부터 꿨던 꿈이다.”

마침내 이뤄낸 월드컵의 꿈, 이동경(울산 HD)이 존재감을 어필하기 위해 각오를 단단히 다졌다.

이동경은 18일 오후 인천국제공항을 통해 홍명보 감독을 비롯해 코칭스태프와 선수 12명과 함께 월드컵 사전 훈련 캠프지인 미국 유타주 솔트레이크시티로 향한다.

출국 전 만난 이동경은 “월드컵은 축구화 끈을 처음 묶고 시작할 때부터 꿨던 꿈”이라며 “국민들에게 기쁨을 안길 수 있도록 잘 준비하고 싶다”고 전했다.

이동경이 월드컵에 나서는 건 이번이 처음이다. 지난해 7월 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵)에서 1골을 터뜨리며 홍 감독의 눈도장을 찍었다. 이후 꾸준히 국가대표에 승선하며 주가를 높였다. 지난해 K리그1에서는 김천 상무와 울산에서 36경기 13골 12도움으로 데뷔 첫 K리그 정규리그 최우수선수(MVP)까지 거머쥐었다.

물론 쉽게 뽑힌 건 아니다. 지난해 11월에는 갈비뼈 부상으로 볼리비아, 가나와의 홈 A매치 2연전에 소집되지 못했다. 올해 3월 코트디부아르, 오스트리아와의 A매치 원정 2연전에서는 “팀 전체 구조를 고려한 결정”이라는 홍 감독의 판단 속에 선발되지 못했다.

절치부심했다. 올 시즌 14경기에서 5골 3도움으로 리그 공격포인트 공동 1위(8개)에 이름을 올렸다. 수비력도 보완했다. 그는 “감독님도 그렇고 팀에서도 수비적인 부분에서 더 발전하길 바랐다. 그 부분을 보완했다”고 강조했다.

명단 발표 전까지 긴장했을 터다. 그는 “명단 발표 후 잘 잤다”며 “울산에는 김영권이나 정승현처럼 월드컵에 나간 선수들이 있다. 월드컵에 가서 어떻게 해야하는지 좋은 얘기를 해줬다”고 미소 지었다. K리거 중 유일한 2선 공격 자원인 그는 “K리그도 경쟁력이 있고 뒤처지지 않는다는 것을 잘 보여줘야 한다. 잘 준비해야 한다”고 힘줘 말했다.

강점을 살리겠다는 각오다. 그는 “공격 지역에서 슈팅처럼 마무리를 잘할 수 있다는 자신감이 있다”고 말했다.

인천공항=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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