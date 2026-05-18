노윤서, 청순 미모에 그렇지 못한 유연성…필라테스 중 완벽 ‘다리 찢기’ [스타★샷]

노윤서가 다양한 사진으로 근황을 전했다. 출처=노윤서 SNS

배우 노윤서가 다채로운 일상을 공유하며 특유의 청순하면서도 감각적인 매력을 발산했다.

18일 노윤서는 자신의 SNS 채널에 “Selfie.zip”이라는 글과 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 노윤서는 한쪽 어깨를 드러낸 언밸런스 오프숄더 룩을 완벽하게 소화하며 우아한 분위기를 자아냈다. 차 안에서 내추럴한 모습으로 위를 응시하는 사진에서는 자연스러운 채광과 함께 슬림한 어깨 라인이 돋보인다.

이외에도 마스크와 흰색 후드집업을 매치한 편안한 캐주얼 스타일부터 필라테스 연습실에서 완벽한 다리 찢기 포즈로 유연성을 자랑하는 모습까지 반전 매력이 가득한 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

한편 2022년 tvN 드라마 ‘우리들의 블루스’로 데뷔한 노윤서는 영화 ‘20세기 소녀’, 드라마 ‘일타 스캔들’, ‘아무도 없는 숲속에서’ 등 출연하는 작품마다 안정적인 연기력과 독보적인 캐릭터 소화력을 선보이며 대세 배우로서의 입지를 탄탄히 다지고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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