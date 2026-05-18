“10배 레버리지 홍보”…방미심위, 불법 투자 사이트·유튜브 차단

고광헌 방미심위원장. 뉴시스

방송미디어통신심의위원회가 불법 금융정보 단속을 강화하며 무인가 투자 사이트와 미신고 투자자문 콘텐츠에 대해 대규모 접속 차단 조치를 내렸다. 고수익을 미끼로 투자자를 끌어들이는 불법 금융 콘텐츠에 대한 경고 수위도 높아지고 있다.

방송미디어통신심의위원회 통신심의소위원회는 18일 회의를 열고 무인가 투자중개 사이트 3곳과 미신고 투자자문 유튜브 영상 35건에 대해 시정요구를 의결했다고 밝혔다. 이번 조치는 금융감독원의 심의 요청에 따라 진행됐으며, 모두 접속차단 방식으로 처리된다.

차단 대상이 된 투자중개 사이트들은 소액 증거금만으로 10배 이상의 고배율 레버리지 거래가 가능하다고 홍보하며 이용자를 유인한 것으로 조사됐다. 제도권 금융기관에서는 제공할 수 없는 조건을 내세워 불법 투자 행위를 조장했다는 설명이다.

함께 차단된 유튜브 영상 35건에는 금융당국 신고 없이 특정 종목 전망이나 단기 매매 정보를 제공한 내용이 포함됐다. 방미심위는 일부 콘텐츠에서 무속인이 방산 기술 고도화를 언급하며 특정 종목을 추천하거나, 미신고 채널이 경제 이슈를 빌미로 주가 전망을 제시했다고 설명했다.

앞서 통신심의소위원회는 지난달 27일에도 무인가 금융중개업 사이트 12건에 대한 시정요구를 의결한 바 있다. 이에 따라 통신소위 재개 이후 한 달여 동안 차단된 불법 금융정보는 총 50건으로 늘었다.

방미심위는 금융감독원 등 관계기관과 협력해 무인가 금융투자업과 미신고 유사투자자문업 등에 대한 대응을 이어가고 있다. 실제로 2024년에는 1만631건, 지난해에는 6082건의 불법 금융정보에 대해 시정요구를 의결했다.

방미심위는 “주식 투자 열풍을 악용한 불법 영업과 무자격 투자자문에 대한 이용자들의 각별한 주의가 필요하다”며 “관계기관과 긴밀히 협력해 불법 금융정보를 신속히 차단하고 피해를 최소화하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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