SOOP, AI페퍼스 인수…스포츠 중계·콘텐츠 제작 역량으로 시너지 창출

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SOOP이 여자 프로배구단 AI페퍼스 인수를 결정하며 스포츠 콘텐츠 사업 확장에 본격적으로 나섰다. 단순한 구단 운영을 넘어 미디어·중계·팬 콘텐츠를 결합한 새로운 스포츠 생태계 구축에 속도를 내겠다는 전략이다.

글로벌 미디어 플랫폼 기업 SOOP은 18일 인수 소식을 알리며, 이번 인수 결정이 여자 프로배구 리그의 안정적인 운영을 지원하는 동시에 자사의 중계 및 콘텐츠 제작 역량을 구단 운영과 결합해 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 것이라고 밝혔다.

그동안 SOOP은 다양한 종목에서 협회 및 연맹과 협력해 중계 환경 구축과 대회 운영, 연계 콘텐츠 제작 등을 진행해왔다. 경기 자체 중계뿐 아니라 주요 장면, 비하인드 스토리, 다시보기 콘텐츠까지 확장해 팬들이 스포츠를 지속적으로 소비할 수 있는 구조를 만들어왔다.

또한 e스포츠 구단 운영 경험도 이번 결정의 중요한 기반으로 꼽힌다. SOOP은 선수단 관리와 육성, 팬 커뮤니티 운영 등에서 축적한 노하우를 바탕으로 배구단 운영에도 이를 적용한다는 계획이다.

라이브 스트리밍 플랫폼 역량도 적극 활용된다. 실시간 소통 기능과 콘텐츠 확장성을 결합해 경기장 안팎에서 팬과 구단의 접점을 넓히고, 연고지 기반의 팬 문화가 강한 프로배구 특성에 맞는 참여형 콘텐츠를 강화할 방침이다. 구단 운영은 SOOP 자회사인 숲티비가 맡는다.

SOOP 관계자는 “AI페퍼스 인수는 스포츠 사업 확장의 중요한 전환점”이라며 “스포츠 콘텐츠 제작 경험과 e스포츠 구단 운영 노하우를 바탕으로 안정적인 구단 운영과 함께 팬·지역사회와의 연결 가치를 만들어가겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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