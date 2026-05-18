최유빈 ‘쌍수 두 번’ 쿨한 고백…“악플보단 ‘예뻐졌다’ 해주길”

최재원의 딸 최유빈이 성형 의혹에 솔직하게 답변했다. 출처=유튜브 채널 ‘최유빈’ 영상 캡처

배우 최재원의 딸 최유빈이 자신을 둘러싼 성형 의혹에 대해 솔직한 심경을 밝혔다. 악성 댓글을 직접 읊으며 자신의 쌍꺼풀 수술 사실을 쿨하게 고백했다.

지난 17일 유튜브 채널 ‘최유빈’에는 ‘제1회 최유빈 청문회’라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 최유빈은 부친 최재원과 함께 출연해 시청자들의 질문에 답변하는 시간을 가졌다.

앞서 tvN STORY·E채널 예능 프로그램 ‘내 새끼의 연애 시즌2’에 출연해 얼굴을 알린 최유빈은 이날 방송에서 촬영 당시 비하인드 스토리와 최근 근황 등 다양한 질문에 가감 없이 답했다.

특히 과거 예능 프로그램 출연 영상과 관련해 최유빈은 “의지와 상관없이 알고리즘을 통해 자주 접하게 된다”고 했다. 이어 악성 댓글에 대한 심경을 밝히며 “내가 받은 악플 중 가장 타격이 없는 내용이 성형 관련 의혹”이라며 “‘쌍수(쌍꺼풀 수술) 했다’, ‘의느님의 힘을 빌렸다’, ‘얼굴을 다 뜯어고쳤다’라는 말들”이라고 담담하게 말했다.

이에 최재원이 “이 자리에서 오픈하자”며 수술 여부를 묻자, 최유빈은 “쌍꺼풀 수술을 했다. 그것도 두 번 했다”고 솔직하게 고백했다. 이어 “처음 수술을 했을 때 너무 두껍게 되어서 재수술을 거쳤다”며 구체적인 과정까지 설명했다.

최유빈은 성형 수술에 대한 당당한 소신도 덧붙였다. 그는 “쌍꺼풀 수술을 한 것에 대해 스스로 굉장히 만족하고 있다”라며 “다른 분들이 ‘성형하고 예뻐졌다’고 말씀해 주시면 오히려 감사하다. 나 역시 그렇게 생각하기 때문”이라고 재치 있게 응수했다.

한편, 최유빈은 내 새끼의 연애 시즌2에 출연할 당시 가수 윤민수의 아들 윤후와 최종 커플로 매칭되며 대중의 화제를 모은 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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