“데뷔 전 좋아한 건 메탈”…이선희, 60대에 찾은 뜻밖의 ‘부캐’ 정체

이선희가 이금희와 대화를 나누고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘마이금희’ 영상 캡처

가수 이선희가 ‘DJ HEE(디제이 희)’로 변신하며 파격적인 음악적 일탈을 선언했다.

지난 17일 이선희는 유튜브 채널 이금희의 ‘마이금희’에 출연해 최근 디제잉 활동을 시작하게 된 숨겨진 사연과 음악적 열정을 아낌없이 털어놨다.

이날 방송에서 이선희는 자신의 음악적 뿌리가 뜻밖의 장르에 있었음을 고백했다. 그는 “데뷔 전부터 메탈과 하드록 음악을 정말 좋아했다”며 “하드록은 이성으로 느끼기보다 가슴을 때리는 감정이 더 큰 음악인데, 요즘은 그런 ‘때리는 음악’이 드물고 감각을 흔드는 음악이 많아 아쉬웠다”고 전했다.

과거의 갈증을 채워준 새로운 돌파구는 바로 EDM(일렉트로닉 댄스 뮤직)이었다. 이선희는 “내가 무엇을 좋아할 수 있을까 고민하던 중 우연히 EDM을 접하게 됐다”며 디제잉의 세계에 발을 들인 계기를 설명했다.

특히 그는 디제잉이 가진 기술적·창의적 역량에 깊은 매력을 느꼈다고 강조했다. 이선희는 “서로 다른 음악을 내 선택에 따라 매치하고, 곡이 진행되는 과정에서 다양한 트릭을 써서 변형을 줄 수 있다”며 “스스로 창의성을 발휘할 수 있다는 점이 디제잉의 가장 큰 매력”이라고 아티스트로서의 만족감을 드러냈다.

한편 이날 방송에서는 이선희의 파격적인 헤어스타일 변화도 화제를 모았다. 진행자 이금희가 “수십 년간 봐온 이선희의 시그니처 스타일에서 벗어나 새로운 모습을 보여주는 것 같아 너무 좋다”고 언급하자 이선희는 “사실 머리를 스스로 정리할 줄 몰라서 탄생하게 된 스타일”이라고 솔직하고 털털한 입담을 과시해 현장에 웃음을 자아냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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