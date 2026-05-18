[SW현장] ‘20주년’ 태양 “‘퀸테센스’, 진정한 본질을 찾아서”

데뷔 20주년을 맞은 태양이 다시 자신의 본질 탐구에 나섰다.

18일 오후 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 솔로 가수 태양의 정규4집 ‘퀸테센스’ 발매 기념 음감회가 열렸다.

이날 태양은 머리 색부터 의상까지 올 화이트 스타일링에 블랙 선글라스를 착용한 채 등장해 “정신 없이 바쁜 한 해를 보내고 있다. 코첼라 무대를 준비하면서 앨범 작업도 마무리했다. 코첼라 이후 하루도 쉴 시간이 없었다”고 근황을 전했다.

‘퀸테센스’는 2023년 4월 발매된 두 번째 EP ‘다운 투 얼스(Down to Earth)’ 이후 약 3년 만의 컴백이자 2017년 발매된 ‘화이트 나이트(WHITE NIGHT)’ 이후 약 9년 만의 정규 앨범이다.

발매일인 18일은 태양의 생일이라 더 특별하다. 태양은 “앨범을 발매하기 전엔 항상 여러가지 감정이 든다. 그 어느때보다 즐거운 마음”이라며 “생일을 맞이해 팬들에게 좋은 선물을 드릴 수 있다는 생각에 기쁘다. 1년 간 준비한 앨범이 세상에 나온다고 생각하니 여러 감정이 오간다”고 컴백 소감을 밝혔다.

앨범명 ‘퀸테센스’는 본질, 정수를 의미한다. 지난 1년 여 간 앨범 작업을 거쳤고, 본질을 찾아가는 과정을 앨범에 담았다. 태양은 “작업을 시작하면서 그 당시 제 눈과 마음에 남아있는 단어가 ‘퀸테센스’였다. 먼저 앨범명을 지어두고 거기서 영감을 받아 진정한 본질이 무엇이고 음악으로 어떻게 담을지 고민하면서 연구한 앨범이다”라고 소개했다.

타이틀곡 ‘리브 패스트 다이 슬로우(LIVE FAST DIE SLOW)’는 빠르게 흘러가는 현실 속 자신만의 중심을 지키며 살아가겠다는 선언이다. 태양은 “나의 속도와 방향에 맞춰 불태우며 살아가겠다는 의지가 담긴 앨범이다. 여태껏 발매했던 곡 중에 가장 빠른 곡”이라고 강조했다.

이어 “예전에는 수록곡을 많이 만들어 둔 상태에서 타이틀곡을 만들었는데, 이번 만큼은 모든 곡을 타이틀곡으로 만들자는 마음으로 만들었다. 그래서 타이틀곡 선정이 어려웠다”며 “마지막까지 고민하다가 가사를 쓰면서 앨범에 가장 잘 어울리고 태양을 가장 잘 표현할 수 있다는 생각을 했다. 솔로 투어를 다니면서 가장 빠르고 신나는 노래를 만들어야겠다는 생각을 했기 때문에 마지막에 결정하게 됐다. 맞는 선택이었다는 생각이 든다”고 부연했다.

타이틀곡 퍼포먼스에 대해서는 “새롭게 시도한 부분들이 많다. 지금까지의 춤 스타일과 다를 뿐 아니라 구성도 다양화했다. 가장 중요한 건 팬 분들과 호흡하는 에너지”라는 말로 기대감을 높였다.

‘퀸테센스’에는 타이틀곡을 비롯해 소속사 후배 올데이 프로젝트의 타잔과 우찬이 피처링한 ‘우쥬(WOULD YOU)’까지 총 10곡이 수록된다. “올데프를 보면서 빅뱅 데뷔 시절이 많이 생각났다”고 밝힌 태양은 “벌스를 이 친구들이 불러준다면 예전 우리(빅뱅)가 가졌던 푸릇함이 생길 것 같다는 생각이 들어 부탁했다. 친구들이 열심히 곡을 완성해줬다. 들으면 깜짝 놀라실 것”이라고 말해 기대감을 높였다.

지난 앨범까지는 늘 작업하던 프로듀서들과 했다면, 이번 앨범은 저명한 해외 프로듀서들과 협업했다. 폴블랑코를 비롯해 해외 저명한 프로듀서진, 절친한 선배 에픽하이 타블로도 작사에 참여했다. 태양은 “자연스럽게 마음이 닿아 인연이 이어지는 작업은 더 의미가 있고 좋은 것 같다는 생각이 든다”며 향후 다양한 협업에 대한 가능성을 열었다.

빅뱅 데뷔 20주년을 맞이한 올해 정규앨범으로 컴백했다. 가장 태양다우면서도 동시에 새로운 앨범을 만들고자 했다. 태양은 “20년간 많은 활동을 해서 새로움에 도전하는 것 자체에 어려움을 느끼기도 했지만, 그럼에도 새로운 무언가를 찾기 위해 많은 고민을 거쳤다. 많은 고민과 시도들이 이번 앨범에 담겼다”며 “공들여 만든 곡들을 세상에 내보일 생각에 떨린다. 잘 들어주셨으면 좋겠다”고 바랐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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