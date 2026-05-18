축구토토 승무패 29회차 1등 없다…9억9000만원 다음 회차로 이월

사진=한국스포츠레저 제공

사진=한국스포츠레저 제공

축구토토 승무패 29회차에서 1등 적중자가 나오지 않았다.

18일 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜에 따르면 지난 16일부터 18일까지 열린 독일 분데스리가와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 14경기를 대상으로 한 축구토토 승무패 29회차에서 1등 적중이 1건도 없었다.

전 회차에서 이월된 1등 적중금 2억7703만5500원을 포함해, 이번 회차의 1등 적중금은 총 9억9296만1500원으로 집계됐다. 해당 금액은 30회차로 다시 이월된다.

등위별 적중 결과를 살펴보면, 2등 2건(개별 환급금, 1억4318만5200원), 3등 46건(311만2730원), 4등 561건(51만470원)으로 나타났다. 이를 모두 합산한 전체 적중 투표수는 609건이다. 총 환급금액은 7억1592만9650원이다.

이번 회차에서는 승(홈팀 승) 6건, 무(무승부) 4건, 패(홈팀 패배)가 4건으로 집계됐다. 비교적 팽팽한 양상이다.

특히, 무승부 경기가 다수 발생했다. 레버쿠젠-함부르크전과 프랑크푸르트-슈투트가르트전이 각각 1-1, 2-2로 종료됐고, EPL에서는 브렌트퍼드-크리스털 팰리스전(2-2)과 울버햄프턴-풀럼(1-1)전이 모두 승부를 가리지 못했다.

한국스포츠레저 관계자는 “축구토토 29회차에서는 승·무·패 결과가 고르게 나타나며 쉽지 않은 흐름이 전개됐다”며 “이어지는 30회차 역시 K리그와 EPL 주요 경기들이 포함된 만큼 많은 축구팬들의 관심과 참여를 부탁한다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]