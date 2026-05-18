축구토토 승무패 29회차 1등 없다…9억9000만원 다음 회차로 이월

축구토토 승무패 29회차에서 1등 적중자가 나오지 않았다.
18일 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜에 따르면 지난 16일부터 18일까지 열린 독일 분데스리가와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 14경기를 대상으로 한 축구토토 승무패 29회차에서 1등 적중이 1건도 없었다.
전 회차에서 이월된 1등 적중금 2억7703만5500원을 포함해, 이번 회차의 1등 적중금은 총 9억9296만1500원으로 집계됐다. 해당 금액은 30회차로 다시 이월된다.
등위별 적중 결과를 살펴보면, 2등 2건(개별 환급금, 1억4318만5200원), 3등 46건(311만2730원), 4등 561건(51만470원)으로 나타났다. 이를 모두 합산한 전체 적중 투표수는 609건이다. 총 환급금액은 7억1592만9650원이다.
이번 회차에서는 승(홈팀 승) 6건, 무(무승부) 4건, 패(홈팀 패배)가 4건으로 집계됐다. 비교적 팽팽한 양상이다.
특히, 무승부 경기가 다수 발생했다. 레버쿠젠-함부르크전과 프랑크푸르트-슈투트가르트전이 각각 1-1, 2-2로 종료됐고, EPL에서는 브렌트퍼드-크리스털 팰리스전(2-2)과 울버햄프턴-풀럼(1-1)전이 모두 승부를 가리지 못했다.
한국스포츠레저 관계자는 “축구토토 29회차에서는 승·무·패 결과가 고르게 나타나며 쉽지 않은 흐름이 전개됐다”며 “이어지는 30회차 역시 K리그와 EPL 주요 경기들이 포함된 만큼 많은 축구팬들의 관심과 참여를 부탁한다”고 전했다.
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