축제로 외국인 관광객 잡는다

문화체육관광부와 한국관광공사가 한국의 개성 있는 지역 축제들을 앞세워 글로벌 관광시장 공략에 나선다. ‘글로벌축제’를 하나의 관광 브랜드로 묶어 해외 홍보와 방한 관광상품 개발을 강화하고, 외래 관광객 유치와 지역경제 활성화를 함께 끌어올린다는 구상이다.



문화체육관광부가 한국관광공사와 함께 글로벌축제의 홍보·마케팅 전략과 콘텐츠 경쟁력을 높이기 위한 공동기획단을 출범한다고 18일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국관광공사가 국내 대표 지역축제에 외국인 관광객 유치를 위한 공동기획단을 출범시켰다. 위 사진은 지난해 송도달빛축제공원에서 열린 인천펜타포트 락 페스티벌, 아래는 지난해 충남 보령시 대천수욕장에서 열린 보령머드축제 행사장에서 머드체험을 하고 있는 외국인 참가자들. 뉴시스

이번 공동기획단은 국정과제 목표인 방한 관광객 3000만명 조기 달성을 위해 마련됐다. 그동안 각 축제가 개별적으로 추진해 온 해외 홍보와 방한 관광 여행사 협력을 글로벌축제 브랜드 차원에서 통합 추진해 지역축제의 방한 관광 경쟁력을 높이겠다는 취지다.



공동기획단은 축제, 마케팅, 방한 관광 분야 전문가들로 구성된다. 축제별 콘텐츠 특성과 해외 시장 반응을 분석해 주요 타깃 시장을 설정하고 시장별 맞춤형 홍보·마케팅 전략을 추진할 계획이다.



우선 인천펜타포트음악페스티벌은 일본 시장을 집중 공략한다. 록 음악에 대한 관심이 높고 지리적으로 가까운 일본을 핵심 시장으로 보고 도쿄 섬머소닉과 일본 대표 음악 방송사 스페이스샤워TV 등과 협력해 현지 홍보를 강화한다.

외국인 관광객의 예매 편의성도 개선한다. 공동기획단은 외국인 관광객이 국내 축제 입장권을 예매하는 과정에서 불편을 겪는다는 의견을 반영해 일본 현지 예매처인 ‘이플러스(eplus) 티켓’을 통한 판매를 추진한다. 이를 통해 일본 관광객이 보다 쉽게 펜타포트를 찾을 수 있도록 한다는 방침이다.



올해 새롭게 글로벌축제로 선정된 보령머드축제는 핵심 콘텐츠인 머드 체험의 운영 장소와 시간을 확대한다.

구미주 관광객의 관심이 높은 축제인 만큼 자율성과 체험 요소를 강화하는 전략이다. 해변 공간을 활용해 축제장을 넓히고 야간까지 머드 체험을 이어가도록 해 관광객 체류 시간을 늘릴 계획이다.



문체부와 관광공사는 올해 처음으로 글로벌축제가 직접 방한 관광 여행사를 대상으로 관광상품을 소개하는 자리도 마련한다. 우수한 콘텐츠를 갖추고도 방한 관광 여행사와의 접점이 부족했다는 현장 의견을 반영한 조치다.



‘2기 글로벌축제’인 진주남강유등축제는 야간축제의 특성을 살린 상품을 선보인다. 유등축제 관람과 함께 주간에는 진주성, 전통문화 체험 등 지역 대표 관광 콘텐츠를 결합한 관광상품을 소개한다. 일본 HIS, 대만 콜라 투어, 홍콩 이지엘 투어 등 기존 해외 여행사와의 협력망도 적극 활용할 예정이다.



‘예비글로벌축제’인 정남진장흥물축제는 낮과 밤의 경험을 대비시킨 관광상품을 준비한다. 낮에는 물싸움, 수중 줄다리기 등 역동적인 축제 콘텐츠를 앞세우고 밤에는 빠삐용집(zip)을 활용한 휴식형 콘텐츠를 구성해 체류형 관광 수요를 공략한다.



문체부와 관광공사는 이번 공동기획단 운영을 통해 글로벌축제의 상품성과 해외 판매 가능성을 점검하고 축제와 지역 관광지를 연계한 방한 관광상품 개발을 확대할 방침이다.



강동진 문체부 관광정책관은 “글로벌축제는 이미 한국을 넘어 세계인을 사로잡을 매력적인 콘텐츠를 갖추고 있다”며 “공동기획단과 방한 관광 여행사와의 협력 등을 통해 글로벌축제의 매력적인 콘텐츠가 지역의 방한 관광 확대로 이어지도록 홍보·마케팅과 상품성을 강화하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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