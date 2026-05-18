T1, PRX에 패배 런던행 무산…사상 최초 한국팀 없는 마스터스

2026 VCT 퍼시픽 스테이지 1 우승팀 페이퍼 렉스. 라이엇 게임즈 제공

2026 VCT 퍼시픽 스테이지 1이 예상을 뒤엎는 결과 속에 막을 내렸다. 한국 대표 T1이 마스터스 진출 문턱에서 고배를 마신 반면, 페이퍼 렉스(PRX)는 압도적인 경기력으로 정상에 오르며 퍼시픽 최강자 자리를 다시 증명했다.

‘발로란트’의 개발 및 유통사 라이엇 게임즈는 지난 15일부터 17일까지 베트남 호치민 티스키홀 살라 컨벤션 센터에서 ‘2026 VCT 퍼시픽 스테이지 1’ 결승 주간을 진행, 마스터스 런던 진출팀을 확정했다고 18일 밝혔다.

한국팀 중 유일하게 살아남았던 T1은 결승 진출전에서 페이퍼 렉스를 만나 세트 스코어 1대2로 패하며 최종 4위로 대회를 마쳤다. 1세트 스플릿에서는 전반 우세를 점했지만 후반전 들어 ‘something’ 일리야 페트로프의 화력을 막지 못하며 역전패를 허용했다. 이어진 2세트 어센트에서는 ‘Munchkin’ 변상범의 활약으로 승부를 원점으로 돌렸지만, 마지막 브리즈에서 흐름을 뒤집지 못하며 런던행 티켓을 놓쳤다.

T1을 꺾은 페이퍼 렉스는 이후 경기에서도 기세를 이어갔다. 결승 진출전에서 글로벌 이스포츠(GE)를 2대0으로 제압한 뒤, 결승에서는 풀 센스(FS)를 상대로 3대0 완승을 거두며 우승컵을 들어 올렸다. 특히 일리야 페트로프와 ‘f0rsakeN’ 제이슨 수산토를 중심으로 한 공격적인 운영이 결정적인 순간마다 빛을 발했다. 이번 우승으로 페이퍼 렉스는 통산 네 번째 퍼시픽 우승 기록도 세웠다.

이번 스테이지 1 결과에 따라 챔피언십 포인트 순위에도 변화가 생겼다. 페이퍼 렉스는 그룹 스테이지와 우승 포인트를 합쳐 총 16점으로 단독 선두에 올랐고, 농심 레드포스가 12점으로 뒤를 이었다. T1은 이번 대회에서 총 7점을 추가하며 누적 10점으로 상위권 경쟁을 이어갔다.

한편 페이퍼 렉스와 풀 센스, 글로벌 이스포츠는 퍼시픽 대표 자격으로 마스터스 런던에 출전한다. VCT 퍼시픽이 출범한 이후 한국팀 없이 치러지는 첫 마스터스인 마스터스 런던은 오는 6월 6일부터 21일까지 영국 런던 코퍼 박스 아레나에서 개최될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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