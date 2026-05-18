컴투스, ‘아이모’ 20주년 팝업 성료…헌팅 그라운드 등 신규 계획 공개

아이모 시네마 행사 모습. 컴투스 제공

컴투스의 장수 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아이모’가 서비스 20주년을 맞아 마련한 특별 전시회를 성황리에 마무리했다. 오랜 시간 게임과 함께한 이용자들이 한자리에 모여 추억을 공유하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

컴투스는 지난 16일부터 17일까지 서울 성수동 비컨 스튜디오에서 팝업 전시 ‘아이모 시네마’를 개최했다고 18일 밝혔다.

아이모 시네마는 20년간 게임을 사랑해온 유저들과 역사를 함께 돌아보기 위해 기획됐다. 행사 소식이 공개된 직후 사전 예약이 전 회차 조기 매진됐고, 현장에도 많은 방문객이 몰리며 높은 관심을 입증했다.

전시장 내부에는 대형 LED 화면을 활용한 20주년 기념 영상과 함께 피처폰 시절부터 현재까지 이어진 아이모의 발자취가 다양한 시각 자료로 전시됐다. 특히 초창기 플레이 화면과 관련 자료 앞에서는 오랜 유저들이 발걸음을 멈추고 추억을 나누는 모습이 이어졌다.

방문객 참여형 프로그램도 함께 진행됐다. 유저들은 직접 축하 메시지를 남겨 픽셀 캐릭터 월을 완성하고, 게임 속 캐릭터로 꾸며진 포토존에서 기념사진을 촬영했다. 또 특별 경품이 걸린 캡슐 뽑기 이벤트에도 참여하며 축제 분위기를 즐겼다.

행사 첫날에는 온·오프라인 소통 방송 ‘아이모 시네마 라이브’도 열렸다. 현장 관람객과 온라인 시청자들은 지난 20년의 추억을 함께 돌아봤으며, 향후 업데이트 예정인 ‘헌팅 그라운드’ 콘텐츠 등 신규 계획도 공개돼 기대감을 높였다. 이와 함께 퀴즈 이벤트를 통해 전 유저 대상 아이템 획득 확률 증가 버프가 지급되며 호응을 얻었다.

2006년 서비스를 시작한 아이모는 국내 최초 모바일 MMORPG 가운데 하나로, 픽셀 아트 감성과 협동 플레이의 재미를 앞세워 꾸준한 사랑을 받아왔다. 컴투스는 앞으로도 유저 친화적인 업데이트와 지속적인 소통을 이어간다는 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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