아이유 “부끄럽다”·변우석 “고민 부족”…‘역사 왜곡 논란’에 사과

MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’의 주연 배우 변우석과 아이유가 드라마를 둘러싼 역사 고증 논란에 대해 각각 공식 사과했다.

18일 변우석과 아이유는 자신들의 SNS 채널을 통해 사과문을 게재하고 시청자들에게 고개를 숙였다.

먼저 자필 편지를 공개한 변우석은 “주말 동안 행여 저의 말이 또 다른 피해를 주지 않을까 우려와 걱정을 했다”며 “작품으로 인해 불편함과 우려를 느끼신 분들께 무거운 마음을 담아 글을 올린다”고 운을 뗐다.

이어 “작품이 촬영되고 연기하는 과정에서 제가 작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 무엇이고, 그것이 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했다”면서 “시청자분들의 말씀을 통해 성찰과 반성을 하게 됐고, 배우로서 연기뿐 아니라 작품이 가진 메시지와 맥락까지 더욱 책임감 있게 살펴보고 고민하는 자세가 필요하다는 점을 깊이 새겼다”고 전했다.

‘21세기 대군부인’의 주연을 맡았던 변우석과 아이유가 사과문을 올렸다. 변우석, 아이유 SNS

아이유 역시 같은 날 사과문을 통해 “지난 며칠간 많은 시청자분들께서 남겨주신 말씀 하나하나를 꼼꼼히 읽어보았다”며 “작품의 주연배우로서 책임감 있는 모습을 보여드리지 못하고 큰 실망을 끼친 것 같아 매우 송구스럽고 마음이 무겁다”고 밝혔다.

그는 특히 고증 문제와 관련해 “드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지없이 반성하고 사과드린다”며 “우리 고유의 역사에 기반한 상상력과 대한민국의 전통적인 아름다움을 담아내는 것이 중요한 작품이었던 만큼, 배우로서 더욱 신중하게 대본을 읽고 공부해야 했음에도 그러지 못한 스스로가 부끄럽다”고 털어놨다. 그러면서 “미리 문제의식을 제대로 갖지 못해 죄송하다. 보내주신 소중한 비판과 의견들을 늘 기억하며 앞으로 더욱 신중하고 철저한 자세로 작품에 임하겠다”고 덧붙였다.

한편 지난 16일 12화를 끝으로 종영한 ‘21세기 대군부인’은 극 중 왕족 이안대군(변우석)과 평민 신분의 성희주(아이유)의 이야기를 그린 드라마다. 그러나 지난 11화 방영분에서 대한민국을 타국의 제후국인 것처럼 암시하는 고증 오류가 등장하면서 시청자들의 비판을 받았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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