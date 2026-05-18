SOOP, 오픈 10분 만에 ‘로드 투 EWC’ 현장 관람 티켓 매진

EWC 선발전 중계 예고 이미지. SOOP 제공

로드 투 EWC 2026: 리드 오브 레전드 코리아 퀄리파이어(Road to EWC 2026: League of Legends Korea Qualifier)를 향한 팬들의 관심이 뜨겁다. 오프라인 최종전 티켓이 예매 시작 직후 빠르게 매진되며 국내 e스포츠 팬들의 높은 기대감을 입증했다.

SOOP은 자사가 진행하는 로드 투 EWC 2026: 리드 오브 레전드 코리아 퀄리파이어 현장 관람 티켓이 전석 매진됐다고 18일 밝혔다.

이번 대회는 사우디아라비아 리야드에서 열리는 글로벌 e스포츠 대회 EWC(Esports World Cup) 2026 본선 진출권을 두고 LCK 팀들이 경쟁하는 선발전이다.

선발전은 오는 26일까지 진행되며, 초반 경기는 온라인으로 치러진다. 이후 25일과 26일 열리는 최종전은 서울 상암 SOOP 콜로세움에서 오프라인 경기로 개최된다. 25일에는 T1과 DK의 승자조 결승이 열리며, 26일에는 패자조 결승이 진행된다. 최종 결과에 따라 두 개 팀이 EWC 리그 오브 레전드 종목 본선행 티켓을 확보하게 된다. 디펜딩 챔피언인 젠지 e스포츠는 초청팀 자격으로 이미 본선 직행을 확정한 상태다.

지난 14일 시작된 오프라인 티켓 예매는 약 10분 만에 전석이 매진됐다. 양일 경기 모두 빠르게 매진되며 대회에 대한 팬들의 높은 관심을 보여줬다.

SOOP은 이번 대회의 제작과 운영, 중계를 맡아 진행한다. 또한 드롭스 이벤트 등 시청자 참여형 콘텐츠를 운영하며, 한국어를 포함해 영어·중문 번체·베트남어 등 다국어 중계도 제공할 예정이다. 베트남 지역은 현지 플랫폼 온 라이브 플랫폼을 통해 송출된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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