이승철 ‘더 스카웃’, 해외 포맷 판매 문의 쇄도…글로벌 향하는 K-오디션

가수 이승철이 직접 기획을 주도한 ENA ‘더 스카웃’이 글로벌 IP 확장을 정조준한다. 해외 각국에서 포맷 판매 문의가 이어지면서 ‘더 스카웃’의 열기와 잠재력이 글로벌로 퍼지는 양상이다.

18일 ENA 성장형 음악 프로젝트 ‘THE SCOUT : 다시 태어나는 별’에 따르면 글로벌 투표가 누적 117만 표를 돌파했다. 지난 4월 17일부터 사전투표를 시작한 후 참가자들의 성장 서사와 마스터들의 진정성 있는 멘토링이 몰입도를 끌어올리며 폭발적인 참여가 이어진 것으로 분석된다.

‘다시 태어나는 별’이라는 콘셉트 아래, 한 번 기회를 놓쳤거나 새로운 도전을 꿈꾸는 ‘뮤즈’들의 성장 과정을 밀도 있게 담아내며 차별화된 음악 프로젝트로 인정받은 셈이다. 여기에 이승철, 김재중, 웬디, DAY6(데이식스) Young K(영케이) 등 마스터 군단과 16인의 뮤즈가 만들어내는 성장 드라마가 호평을 이끌어내고 있다.

해외 시장에서도 뜨거운 관심이 이어졌다. 영국과 미국, 일본 등에서 프로그램 포맷 판매와 관련한 문의가 쏟아지고 있다는 후문이다. 제작진은 본격적인 글로벌 사업 확대를 위해 포맷 판매 전문 기업 썸씽스페셜과 오는 19일 계약을 체결한다. ‘더 스카웃’을 글로벌 음악 IP로 육성하겠다는 계획이다.

앞서 남미 지역에서 ‘뮤즈’ 이산의 무대 영상과 클립 콘텐츠가 SNS를 통해 빠르게 확산되며 화제를 모은 바 있다. 페루 출신 어머니와 한국인 아버지 사이에서 태어난 이산의 무대가 현지 팬들 사이에서 큰 관심을 얻었다.

‘더 스카웃’ 측은 “방송 초반부터 국내외 시청자들에게 기대 이상의 많은 관심을 받고 있다. 마스터들의 지원 속에서 성장하고 변화해갈 ‘뮤즈’들의 모습이 단 2회 뿐이었지만 진정성 있게 전달된 것 같다”며 “포맷 판매 문의도 이어지고 있는 만큼, 글로벌 음악 프로젝트로 도약해 한국 음악 콘텐츠의 힘을 보여줄 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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