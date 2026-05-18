염승이, '내일도 출근!' 출연 확정…서인국·박지현 호흡

사진=인연엔터테인먼트

배우 염승이가 배우 박지현·서인국 주연 드라마 ‘내일도 출근!'에 힘을 보탠다.

‘취사병 전설이 되다’ 후속으로 6월 22일 첫 방송하는 tvN 새 월화드라마 ‘내일도 출근!’은 일태기에 시달리던 7년 차 직장인 지윤(박지현 분)이 '최악'을 피해 '차악'으로 택한 까칠한 직장 상사 시우(서인국 분)와 함께 서로의 대체 불가능한 '최선'이 되어가는 과정을 그린 오피스 로맨스다.

염승이는 극 중 다라 역을 맡아 안방극장을 찾는다. 안정적인 연기력을 바탕으로 신스틸러 활약을 선보일 예정이다. 짧은 등장만으로도 존재감을 드러내는 염승이의 존재감이 드라마의 재미를 한층 더할 것으로 보인다.

노아(강미나 분)의 언니로서 찐자매 캐미를 선보일 예정인 동시에 웹소설 작가로 활약하며 강시우, 차지윤과 각각 연을 쌓는다.

염승이는 그동안 영화 '지하아이돌', 연극 ‘쉬어매드니스’, 웹드라마 ‘가두리횟집’, 드라마 ‘금주를 부탁해’ 등 스크린과 무대, 브라운관을 넘나들며 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다. 최근 영화 ‘지하 아이돌’에서는 주연으로 활약하며 국제 영화제에서 수상하는 등 연기 스펙트럼을 넓히고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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