보이드, 첫 라이브 콘서트로 팬들 만났다…공식 팬덤명 ‘디오브’ 첫 공개

사진제공=IX엔터테인먼트

밴드 보이드(V01D)가 첫 번째 라이브 콘서트를 통해 팬들과 만났다. 공식 팬덤명을 처음으로 공개하는 등 보이드와 팬들의 유대감이 더욱 깊어진 자리였다.

보이드는 지난 17일 오후 5시 홍대 스페이스 브릭에서 첫 번째 라이브 콘서트 ‘2026 journey #01’을 열었다.

리더 송유찬(드럼)을 비롯해 조주연(보컬), 케빈박(키보드·보컬), 정지섭(기타·보컬), 신노스케(베이스)는 데뷔 앨범 ‘01’ 수록곡 ‘더원’(The one), ‘루나’(LUNA), ‘터그 오브 워’(Tug Of War), ‘락락’(ROCKROCK)은 물론 다양한 커버송 무대를 선보였다.

타이틀 ‘journey #01’은 팬들과 함께 써 내려가는 보이드의 첫 번째 이야기라는 의미를 강조했다. #02, #03, #04로 이어지면서 보이드와 팬들의 여정이 지속되기를 기원했다. 한편으로는 영화와 드라마 속 잊히지 않는 신처럼 모든 순간을 의미있게 간직하고 기억하기를 바라며 신을 뜻하는 ‘#’으로 명명했다.

스탠딩으로 진행된 공연에서 팬들과 멤버들은 끈끈한 연대를 보여줬다. 조주연은 ‘미로’를 들려주는 무대에서 이번 콘서트를 위해 제작한 기타 피크를 스탠딩 객석에 뿌렸다. 또 다른 무대에서는 멤버들이 각자 준비한 꽃으로 깜짝 선물을 안겼다.

이번 공연에서는 공식 팬덤명 ‘D10V’(디오브)가 첫 공개됐다. 보이드(V01D)의 영문명 순서를 거꾸로 하여 ‘Dream In Our V01D’(우리들의 보이드를 꿈꾸다)를 의미하는 ‘D10V’라는 팬덤명이 탄생했다.

공연을 마치며 신노스케는 “오늘 이 순간을 다시 생각했을 때 웃을 수 있는 추억이 되길 바란다. ‘journey #01’의 첫 페이지를 디오브와 함께 할 수 있어서 정말 행복했다. 보이드의 다음 여정도 함께 해 달라”라고 소감을 밝혔다.

조주연은 “오늘 정말 행복했디. 무대 위에서 보면 디오브의 반짝이는 눈빛이 다 보인다. 이 반짝임을 긴 시간동안 지켜주고 싶다는 생각이 들었다”며 “우리의 이 이야기는 여기서 끝이 아니라 앞으로의 #02, #03으로 계속 이어질 거다. 함께해 주셔서 정말 감사하다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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