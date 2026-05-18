“출연료는 수억, 고증엔 수십만 원?” 최태성, ‘21세기 대군부인’에 폭발한 이유

최태성이 ‘21세기 대군부인’의 역사적 오류를 지적했다. 출처=최태성 SNS

한국사 강사 겸 방송인 최태성이 역사 왜곡 논란에 휩싸인 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’을 향해 쓴소리를 뱉었다.

18일 최태성은 자신의 소셜미디어를 통해 ‘21세기 대군부인’의 일부 장면을 공유하며 “또 역사 왜곡 논란”이라고 지적했다. 그는 지금 우리는 전 세계 한류 문화를 이끌고 있고, 우리 드라마와 영화를 전 세계인들이 보고 있다며, 우리의 이미지가 빠르게 전파되고 각인되는 만큼 이제는 그 격에 맞는 시스템이 필요하다고 강조했다. 이어 아직 우리는 이 시스템이 없거나 수공업 수준이라며 역사 용어, 복장, 대사 등 왜곡 논란이 매번 터지면서도 늘 제자리라고 토로했다.

특히 최태성은 방송가의 열악한 역사 고증 투자 현황을 강하게 비판했다. 그는 역사학계를 존중해 주기 바란다며 배우들의 출연료는 몇 억씩 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 왜 몇 십만 원으로 퉁치려 하는지, 프로그램 제작을 위해 고증에 드는 시간은 왜 그리도 무시하는지 아쉽다고 일갈했다.

이에 대한 대안으로 방송계와 역사학계가 상생할 수 있는 ‘역사물 고증 연구소’ 설립을 제안하기도 했다. 최태성은 “제작자들이 고민하지 않고 작품을 맡기면 대본, 복장, 세트장 모두를 원스톱으로 안전하게 해결해 줄 수 있는 연구소가 필요하다”며 “출연자들도 안심하고 연기에만 몰두하고 제작진도 고생해서 만든 작품이 역사 왜곡 지적으로 맥이 빠지는 일이 없어야 하지 않겠냐”고 덧붙였다.

앞서 아이유와 변우석이 주연을 맡아 화제를 모은 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’은 방영 직후 고증 오류 지적이 잇따르며 시청자들의 거센 비판을 받았다. 드라마는 조선 시대를 배경으로 삼았음에도 명백한 중국식 다도 형태가 연출됐으며 이안대군(변우석 분)의 즉위식에서는 자주국을 뜻하는 ‘만세’가 아닌 제후국이 사용하는 ‘천세’를 외쳐 논란을 빚었다. 여기에 황제의 신하인 제후를 의미하는 ‘구류면류관’을 착용한 장면까지 포착되면서 나라의 자주적 지위를 훼손했다는 지적을 받았다.

논란이 확산되자 21세기 대군부인 제작진은 공식 입장을 통해 “우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다”며 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안이라고 고개를 숙였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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