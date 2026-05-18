싱송라 한민, 시티팝 도전…새 싱글 ‘번 오브 더 러브’ 공개

싱어송라이터 한민이 시티팝을 택했다.

한민은 오늘(18일) 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 ‘번 오브 더 러브(Burn of the love)’를 발매했다.

‘번 오브 더 러브’는 상대를 향한 뜨거운 사랑의 감정을 거침없이 불태우자는 메시지를 노래한다. 레트로한 감성과 트렌디한 사운드가 조화를 이루는 시티팝 기반의 곡으로 여름밤의 청량하면서도 몽환적인 분위기를 담았다.

한민이 직접 신곡 작사와 작곡에 직접 참여해 자신의 진정성을 더했다. 특유의 담백하면서도 감각적인 보컬 위로 세련된 신스 사운드와 리드미컬한 멜로디가 돋보인다. 데뷔 싱글 '어땠었어'부터 함께해 온 프로듀서 정리브가가 작곡과 편곡에 힘을 보탰다.

한민은 지난해 첫 싱글 '어땠었어'로 데뷔했다. 이 곡은 실제 경험을 바탕으로 만들어진 곡으로, 이별을 겪은 남성의 복잡한 감정과 그리움을 서정적인 가사와 계절감이 묻어나는 멜로디로 표현했다. 이후에도 곡 창작 작업을 거치며 싱어송라이터로서의 역량을 넓혀가고 있다.

기존의 서정적인 감성에서 한 걸음 더 나아가 ‘번 오브 더 러브’를 통해 보다 자유롭고 세련된 음악을 선보인다는 각오다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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