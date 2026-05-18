타이어뱅크, 환경정화 캠페인 ‘함께해요 플로깅’ 행사 진행

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(회장 김정규)는 지난 15일 오후 세종시 이응다리(금강보행교) 일대에서 환경정화 캠페인 ‘함께해요 플로깅’ 행사를 진행했다고 밝혔다.

이번 플로깅 행사는 타이어뱅크 본사가 위치한 세종시 일대와 금강 산책로 주변의 환경 보호, 지역사회와의 상생을 위한 ESG 활동의 일환으로 마련됐다.

타이어뱅크의 플로깅 행사는 지난 2022년부터 이어지고 있으며, 기업의 사회적 책임 실천과 친환경 문화 확산을 목적으로 진행되고 있다. 이날 행사에 참여한 타이어뱅크 임직원들은 세종특별자치시청과 나성동을 잇는 이응다리 전 구간과 금강변 산책로 일대에서 약 3시간 동안 환경 정화 활동을 펼쳤다.

이른 더위에도 행사에 참여한 임직원들은 산책로 주변에 버려진 각종 폐기물을 수거하며 환경 보호에 동참했다. 타이어뱅크는 그동안 지역사회 플로깅 활동을 비롯해 일회용품 줄이기, 이면지 사용 독려 등 친환경 문화 확산을 위한 활동을 지속해왔다. 특히 시민들이 자주 찾는 휴식 공간을 정화하며 지역사회와 함께하는 기업의 사회공헌 의지를 이어가고 있다.

행사에 참여한 타이어뱅크 관계자는 “지역사회 환경을 지키는 일은 기업이 실천해야 할 기본적인 사회적 책임이라고 생각한다”며 “타이어뱅크가 진정성 있는 자세로 더 많은 사회적 책임을 실현하고, ESG 선도 기업으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 타이어뱅크는 환경 보호 활동 외에도 소방히어로, 이웃사랑 실천릴레이, 지역 내 취약계층 기부활동, 출산장려 캠페인 등 다양한 사회공헌 활동을 전개하며 ESG 경영 실천에 힘쓰고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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