국원석성형외과, 30년 만에 압구정서 ‘리숨 성형외과’로 새 출발

1994년 홍대에서 개원한 국원석성형외과가 30여 년 만에 압구정으로 이전해 ‘리숨 성형외과’로 새롭게 출발한다.

국원석성형외과는 오는 6월 말 압구정역 인근에 리숨 성형외과를 개원한다고 밝혔다.

리숨은 우리말로 ‘다시 숨 쉬다’, 영어 ‘Resume’의 ‘다시 시작하다’는 의미를 담았다. 병원 측은 기존에 축적해온 코 재건 분야의 진료 경험을 바탕으로 피부·항노화·줄기세포 재생 분야까지 진료 범위를 넓힌다는 계획이다.

리숨 성형외과는 국원석 원장이 30여 년간 이어온 코·턱 부위 재건수술과 안면거상 등 항노화 수술을 중심으로 진료한다. 이와 함께 보톡스, 필러, 실리프팅, 레이저, 고주파 장비를 활용한 피부 진료와 쁘띠 시술, 줄기세포를 이용한 재건 성형수술 및 재생치료 분야도 강화할 예정이다.

병원은 압구정 이전을 계기로 진료 공간을 넓히고, 전문 장비와 의료진 협력 시스템을 갖춰 재건 성형과 항노화 진료의 전문성을 높인다는 방침이다.

국원석 원장은 “30여 년간 한결같이 보내주신 응원에 감사드린다”며 “공간은 바뀌지만 신중한 진료, 정확한 판단, 책임 있는 수술이라는 원칙은 변하지 않는다. 새로운 공간에서 한층 업그레이드된 진료로 보답하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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