SOOP ‘2026 GSL 시즌1’, 김준호 우승으로 마무리

2026 GSL 시즌1 우승자 김준호. SOOP 제공

SOOP의 대표 e스포츠 리그 2026 GSL 시즌1에서 김준호가 짜릿한 승부를 펼치며 정상에 올랐다. 두 세트를 먼저 내주고도 침착하게 흐름을 뒤집으며 우승컵의 주인이 됐다.

SOOP은 지난 17일 서울 대치동 프릭업 스튜디오에서 열린 ‘2026 GSL 시즌1’ 결승전에서 김준호가 신희범을 세트 스코어 4대2로 꺾고 우승을 차지했다고 18일 밝혔다.

스타크래프트 II: 공허의 유산으로 진행되는 GSL은 2010년부터 이어져 온 SOOP의 대표 장수 e스포츠 콘텐츠다. 팬들이 크라우드 펀딩 방식으로 대회를 후원하며 선수와 시청자가 함께 만들어가는 리그로 자리 잡았다. 이번 시즌에는 인텔이 메인 스폰서로 참여했고, 온사이드(ONSYDE)도 후원사로 이름을 올렸다.

앞서 열린 4강에서는 김준호가 김도욱을 3대1로 꺾었고, 신희범은 조성주를 풀세트 접전 끝에 3대2로 제압하며 결승에 진출했다.

결승 초반 분위기는 신희범 쪽으로 기울었다. 저글링과 히드라를 앞세운 공격적인 운영으로 1, 2세트를 연달아 따내며 세트 스코어 2대0까지 달아났다.

하지만 3세트부터 김준호의 반격이 시작됐다. 그는 예언자를 활용한 견제로 흐름을 흔든 뒤 집정관과 광전사, 사도를 조합한 타이밍 러시로 추격에 성공했다. 이어 4세트에서도 예언자와 고위기사 활용으로 신희범의 공세를 막아내며 승부를 원점으로 돌렸다.

5세트에서는 초반부터 생산한 공허 포격기가 교전과 견제에서 모두 활약하며 역전에 성공했고, 마지막 6세트에서는 치열한 난타전 끝에 신희범의 마지막 공격을 막아내며 우승을 확정지었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]