KT 롤스터·T1, 강팀 연승 행진 끊었다, LCK 판도 흔들

한화생명e스포츠의 독주 막아낸 KT 롤스터. 라이엇 게임즈 제공

LCK 정규 시즌 상위권 판도가 7주 차를 기점으로 다시 요동치기 시작했다. 연승 가도를 달리던 강팀들이 일제히 패배를 맛보면서 순위 경쟁이 더욱 치열해진 가운데, KT 롤스터와 T1이 결정적인 승리를 거두며 존재감을 드러냈다.

라이엇 게임즈는 지난 13일부터 17일까지 서울 종로구 LCK 아레나에서 2026 LCK 정규 시즌 7주 차 경기를 진행했다고 18일 밝혔다.

가장 눈길을 끈 경기는 17일 열린 KT 롤스터와 한화생명e스포츠의 맞대결이었다. KT 롤스터는 세트 스코어 2대1 승리를 거두며 한화생명e스포츠의 11연승을 끊어냈다. 이 승리로 KT 롤스터는 11승 3패를 기록하며 단독 2위를 유지했고, 한화생명e스포츠는 팀 최다 연승 기록 경신에 실패했다. 특히 한화생명e스포츠는 지난해에도 11연승 도전이 KT 롤스터전 패배로 무산된 바 있어 아쉬움을 남겼다.

이날 경기에서는 의미 있는 개인 기록도 나왔다. KT 롤스터 정글러 ‘커즈’ 문우찬은 승리를 추가하면서 LCK 통산 세트 기준 401승을 달성, 역대 세 번째 400승 정글러에 이름을 올렸다. 또 한화생명e스포츠 서포터 ‘딜라이트’ 유환중 역시 앞선 경기 승리로 통산 300승을 기록했다.

16일 열린 ‘새터데이 쇼다운’에서는 T1이 젠지를 상대로 세트 스코어 2대1 승리를 거두며 4연승을 달성했다. T1은 1세트를 내준 뒤 50분이 넘는 장기전 끝에 2세트를 따냈고, 마지막 세트에서도 집중력을 유지하며 역전승에 성공했다. 이 승리로 T1과 젠지는 나란히 10승 4패를 기록했지만 세트 득실 차에 따라 T1이 3위, 젠지가 4위에 자리했다.

중위권 경쟁에서는 한진 브리온의 상승세가 멈췄다. 한진 브리온은 17일 키움 DRX에 1대2로 패하며 창단 첫 6연승 도전에 실패했다. 앞서 5연승과 세트 10연승을 기록하며 돌풍을 일으켰던 한진 브리온은 이번 패배로 상승 흐름이 끊겼지만, 시즌 초반 6연패를 딛고 6위 경쟁을 이어가고 있다는 점에서 의미 있는 반등이라는 평가를 받고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]