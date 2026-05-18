로이킴, 감성+유쾌 ‘라이브 티저’…리메이크 앨범 컴백 열기 UP

가수 로이킴의 라이브 클립 시리즈가 뜨거운 호응을 얻고 있다. 리메이크 앨범 발매를 앞두고 완성도 높은 라이브 클립 티저로 컴백 열기를 성공적으로 끌어올리고 있다는 평가다.

로이킴은 최근 공식 유튜브 채널에 리메이크 앨범 ‘다시 불러 봄 - Bloom Again’ 수록곡 라이브 클립 티저 시리즈를 순차적으로 공개하고 있다. 지난 12일 ‘왜 그래’를 시작으로, 13일 ‘Smile Boy’, 15일 ‘한 사람을 위한 마음’ 그리고 16일에는 ‘바람의 노래’ 라이브 클립 티저를 공개했다.

로이킴은 특유의 탄탄한 라이브 실력과 감성적인 곡 해석 능력을 다시 한 번 입증했다는 평가를 받는다. 원곡의 느낌은 살리면서도 자신만의 색깔을 덧입혀, 익숙한 명곡들을 또 다른 분위기로 재탄생시켰다.

곡마다 전혀 다른 분위기의 스타일링과 감성을 담아내며 ‘듣는 재미’와 ‘보는 재미’를 동시에 선사했다. 감성적인 발라드 분위기부터 유쾌한 무드까지 자유롭게 오가는 스타일링 변화가 콘텐츠의 재미를 배가했다. ‘스마일 보이(Smile Boy)’ 라이브 클립에서는 무지개를 연상케 하는 민소매 의상으로 등장해 예상 밖 재미를 안겼다.



리메이크 앨범 ‘다시 불러 봄 - Bloom Again’은 오는 20일 발매된다. 앨범에는 ‘앵콜요청금지’, ‘스물다섯, 스물하나’, ‘Smile Boy’, ‘왜 그래’, ‘한 사람을 위한 마음’, ‘바람의 노래’까지 총 6곡이 수록된다.

아울러 오는 7월 11일과 12일, 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서는 ‘THE ROY KIM SHOW: 말하기·듣기·노래하기’를 연다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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