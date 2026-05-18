원규빈, ‘무빙’ 이정하 빈자리 채운다…‘비주얼+연기’ 새 매력의 봉석이

사진=nne

배우 그룹 뉴네임 신예 원규빈이 ‘무빙’ 이정하의 빈자리를 채운다. 큰 사랑을 받은 시리즈의 속편으로 합류하는 터라 어느 때보다 높은 관심을 받고 있지만 훈훈한 비주얼과 안정적인 연기력을 기반으로 자신만의 봉석이를 그려나갈 것으로 기대를 모은다.

디즈니+ ‘무빙 시즌2’는 정원고 사건 이후 일상으로 돌아간 초능력자들이 새로운 위기에 맞서 다시 한번 소중한 이들을 지키기 위해 결전을 펼치는 휴먼 액션 시리즈다. 2023년 공개 이후 전 세계에 K-콘텐츠의 위상을 알리며 센세이션을 일으켰던 ‘무빙’의 두 번째 이야기다.

시즌2에 합류하게 된 원규빈은 시즌1에서 큰 사랑을 받았던 ‘김봉석’ 역을 맡았다. 봉석(원규빈 분)은 아버지 김두식(조인성 분)의 비행 능력과 어머니 이미현(한효주 분)의 초인적인 오감 능력을 물려받은 초능력자로 따뜻하고 순수한 매력의 소유자다. 원규빈은 특유의 부드러운 분위기와 풋풋한 에너지로 사랑스러운 소년 봉석의 새로운 얼굴을 완성할 예정이다.

앞서 데뷔작인 드라마 ‘청담국제고등학교 시즌2’에서 다정하고 귀여운 성격에 순애보적인 사랑꾼 면모를 갖춘 이사랑 역으로 글로벌 시청자 눈도장을 찍었다. 멍뭉미 가득한 매력부터 훈훈한 비주얼, 자연스러운 감정 표현과 안정적인 연기력까지 인정받으며 차세대 기대주로 떠올랐다.

활약은 오는 6월 22일 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 ‘내일도 출근!’으로 이어진다. 원규빈은 극 중 잘생긴 외모와 미스터리한 분위기를 지닌 대학생 이재인 역을 맡아 솔직하고 자유분방한 매력을 선보일 예정이다.

원규빈이 속한 배우 그룹 뉴네임은 김준, 김태영, 우현준, 원규빈 네 명의 배우로 이뤄진 그룹이다. 데뷔 전부터 패션 매거진 화보를 장식함은 물론 파리 패션위크에 공식 초청받는 등 이례적인 행보로 주목받았다. 배우 그룹인 만큼 작품 활동도 활발히 이어지고 있다. 김태영이 MBC ‘찬란한 너의 계절에’를 통해 떠오르는 신예의 탄생을 알리며 SBS ‘각성’에 합류한 데 이어 우현준이 KBS2 ‘마지막 썸머’에 출연했다. 원규빈이 ‘무빙 시즌2’ 캐스팅 소식까지 전함으로써 배우 그룹으로 이례적인 라이징 행보를 펼치고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]