‘론 셰프’ 플레이엑스포·비트서밋 동시 참가…글로벌 공략 시동

론 셰프 이미지. 컴투스홀딩스 제공

컴투스홀딩스가 PC·콘솔 기반 신작 ‘론 셰프(Lone Chef)’를 국내외 주요 인디 게임 행사에서 공개하며 글로벌 시장 공략에 나선다. 독창적인 게임성과 체험형 시연을 앞세워 이용자 접점을 넓힌다는 전략이다.

컴투스홀딩스는 18일 신작 론 셰프를 오는 21일부터 24일까지 일산 킨텍스에서 열리는 ‘플레이엑스포 2026’ 인디 전시관에 출품한다고 밝혔다. 현장에서는 직접 플레이할 수 있는 시연 부스를 운영해 관람객들이 게임의 핵심 재미를 체험할 수 있도록 구성된다.

이어 22일부터 일본 교토에서 열리는 ‘비트서밋’에도 참가한다. 해당 행사는 일본 최대 규모의 인디 게임 행사로, 컴투스홀딩스는 글로벌 유저들에게 ‘론 셰프’의 개성 있는 게임성을 소개할 계획이다.

프로젝트모름이 개발 중인 론 셰프는 탐험과 사냥, 요리가 결합된 액션 어드벤처 장르로, 코믹한 스토리와 픽셀 아트 기반의 연출이 특징이다. 독특한 세계관과 다양한 플레이 요소를 통해 차별화된 재미를 제공한다.

또한 론 셰프는 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀에서 데모 버전을 공개 중이며, 하반기 정식 출시를 목표로 하고 있다. 향후 닌텐도 스위치 버전 확장도 계획하고 있어 플랫폼 확장 가능성도 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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