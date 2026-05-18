‘1000만 배우’ 박지훈, 산토리 하이볼 마신다… 브랜드 ‘새 얼굴’

1000만 배우 박지훈이 산토리 위스키의 새 얼굴로 발탁됐다.

산토리 글로벌 스피리츠의 산토리 위스키는 가수 겸 배우 박지훈을 새로운 브랜드 앰배서더로 선정하고 신규 캠페인을 공개한다고 18일 밝혔다.

신규 캠페인은 “그냥 하이볼 말고, 산토리 하이볼”을 슬로건으로 한다. 박지훈은 하이볼 트렌드의 원조인 산토리 하이볼과 함께하는 스토리를 보여준다. 하이볼 트렌드를 이끄는 산토리 위스키와 대세 배우 박지훈의 만남으로 오리지널 하이볼의 매력을 선보일 예정이다.

이날부터 공식 캠페인 영상이 공개된다. 마치 한 편의 단편 드라마를 연상시키는 구성은 소비자의 몰입도를 높이며, 산토리 위스키와 배우 박지훈의 만남에 빠져들게 만들 전망이다.

산토리 글로벌 스피리츠 관계자는 “산토리 위스키는 탄산수와의 조화로 ‘산토리 하이볼’이라는 하나의 음용 문화를 만들어온 브랜드”라며 “다양한 활동을 통해 대중과 소통하는 박지훈과 함께 그냥 하이볼이 아닌 산토리 하이볼 캠페인을 함께하게 돼 기쁘다”고 소감을 밝혔다

배우 박지훈과 함께한 산토리 위스키의 새로운 브랜드 캠페인은 산토리 위스키 공식 인스타그램 및 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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