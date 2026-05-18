‘대세’ 원팩트, 두 번째 유럽투어 시작…런던 등 8개 도시 팬 만난다

그룹 ONE PACT(원팩트)가 두 번째 유럽 투어를 열고 글로벌 팬들을 만난다. 전년보다 투어가 대폭 확장된 만큼 글로벌 대세 입지를 더욱 굳힐 것으로 보인다.

18일 소속사 아르마다이엔티에 따르면 원팩트는 18일 영국 런던을 시작으로 20일 네덜란드 암스테르담, 21일 독일 보훔, 24일 프랑스 파리, 26일 독일 베를린, 29일 폴란드 바르샤바, 31일 헝가리 부다페스트를 거쳐 6월 2일 포르투갈 리스본까지 유럽 주요 8개 도시를 순회한다.

'2026 ONE PACT WORLD TOUR in Europe [OUTSHINE]'은 지난해 성공적으로 마친 첫 유럽 투어 이후 다시 한번 유럽 팬들을 만나는 자리다. 전년보다 투어 규모를 8개 도시로 대폭 확장한 만큼, 멤버들은 한층 업그레이드된 다채로운 무대와 퍼포먼스를 선보일 계획이다. 특히 각 도시의 팬들과 더 가까이 호흡하고 소통하며 잊지 못할 추억을 선사할 것으로 기대를 모은다.

원팩트는 2023년 데뷔 미니 앨범 'Moment'를 시작으로 작년 네 번째 미니 앨범 'ONE FACT', 그리고 최근 발매한 첫 번째 EP '1’ONLY'에 이르기까지 차별화된 음악적 색채와 완성도 높은 퍼포먼스로 K-POP 씬에서 확고한 입지를 다져왔다.

뛰어난 실력과 매력적인 비주얼로 국내외 팬들의 뜨거운 사랑을 받으며 일본, 대만 등 아시아 팬콘서트에 이어 첫 유럽 투어까지 성공적으로 이끈 바 있다. 이번 두 번째 유럽 투어를 통해 글로벌 팬덤을 한층 더 확장하고, 차세대 K-팝 대표 그룹으로서의 존재감을 더욱 확고히 다질 수 있을 것으로 기대가 모아진다.

아르마다이엔티 측은 "원팩트가 한층 더 성장한 모습으로 유럽 팬들을 찾아갈 예정"이라며 "투어 타이틀 'OUTSHINE'처럼 그 어느 때보다 눈부시고 빛나는 무대를 준비하고 있으니 많은 기대와 성원 부탁드린다"고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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