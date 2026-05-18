안소희 와인 ‘쉬머’, CU 화이트와인 카테고리 상위권 매출 기록

사진=쉬머(Shimmer)

배우 안소희가 론칭한 와인 브랜드 ‘쉬머(Shimmer)’가 CU 편의점에서 성장세를 이어가고 있다.

쉬머는 현재 CU 편의점 내 중저가 화이트와인 카테고리에서 최상위권 매출을 기록하고 있다고 18일 밝혔다.

브랜드에 따르면 ‘쉬머(Shimmer)’는 배우 안소희가 브랜드 기획부터 원액 개발, 브랜딩 전 과정에 깊이 참여한 프로젝트 와인 브랜드다. 출시 약 1년 전부터 직접 뉴질랜드 현지 와이너리를 방문해 와인메이커들과 긴밀한 협업을 이어왔으며 와인의 스타일과 밸런스를 설계하는 원액 개발 단계는 물론 라벨 디자인, 론칭 전반에 이르기까지 세심하게 관여했다. 브랜드 탄생 과정과 현지에서의 여정은 안소희 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

이처럼 브랜드의 방향성과 완성도에 대한 깊은 고민 끝에 탄생한 ‘쉬머’는 뉴질랜드 와이너리 라파우라와의 협업을 통해 완성됐다. 소비뇽 블랑 특유의 청량한 아로마와 깔끔한 산미, 부담 없이 즐길 수 있는 스타일을 강점으로 내세우고 있다.

특히 일회성 트렌드 소비에 그치지 않고 실제 구매 고객들의 반복 구매로 이어지고 있다는 점이 특징이다. 업계에서는 합리적인 가격대와 높은 품질 완성도, 감각적인 브랜드 이미지가 조화를 이루며 소비자 만족도를 높인 것으로 분석하고 있다.

배우 안소희는 “평소 와인을 좋아하는 사람으로서 오랜 시간 애정과 진심을 담아 와인업계를 리딩하는 CU, 금양인터내셔날과 함께 좋은 파트너십으로 준비한 프로젝트”라며 “많은 소비자분들께 사랑받으며 베스트셀러라는 의미 있는 결과로 이어져 더욱 뜻깊고 감사한 마음”이라고 전했다.

CU 관계자는 “‘쉬머’는 셀럽 마케팅 중심 제품들과 달리 브랜드 스토리와 품질 경쟁력을 동시에 갖춘 사례”라며 “화이트와인 소비층이 확대되는 흐름 속에서 젊은 소비자들에게 자연스럽게 어필하고 있다”고 전했다.

‘쉬머(Shimmer)’는 뉴질랜드산 소비뇽블랑과 피노누아 2종으로 선보이며 5월 피크닉 시즌을 맞아 쉬머 소비뇽블랑과 피크닉 매트로 구성된 리미티드 패키지를 한정 출시했다.

초여름의 감성을 담은 이번 패키지는 야외 활동이 늘어나는 시즌에 맞춰 기획됐으며 전국 CU 편의점에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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