벨망, 아이키와 팝업…성수동에서 가정의 달 맞아 ‘엄마와 딸’ 행사 진행

사진=벨망

국내 프래그런스 브랜드 벨망이 댄서 아이키와 함께 가정의 달을 맞아 성수동에서 ‘엄마와 딸’ 팝업 행사를 진행했다고 18일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 팝업 행사는 벨망과 아이키가 함께 선보이는 콜라보 프로젝트의 일환으로 엄마 아이키와 딸 연우의 관계에서 영감을 받은 향기 굿즈 컬렉션을 직접 경험할 수 있는 자리로 마련됐다.

행사에서는 모녀가 함께 향을 체험하고 각자의 취향을 담아 향기를 만들어보는 프로그램이 진행됐다. 특히 딸아이와 어머니들이 함께 참여한 현장은 가정의 달에 어울리는 따뜻하고 활기찬 분위기로 채워졌으며 행사 역시 성황리에 마무리됐다.

벨망X아이키 콜라보 컬렉션은 엄마와 딸의 향기를 각자의 방식으로 표현하고 두 향을 블렌딩해 모녀만의 향을 완성해간다는 콘셉트를 담고 있다.

여기에 ‘아빠꺼는없어’라는 재치 있는 향기 네이밍을 더해 가족적인 정서와 친근한 감성을 함께 전한다는 설명이다.

팝업 행사가 마무리된 뒤에는 아이키와 팬들이 함께하는 Q&A 및 사인회 시간도 이어졌다. 현장에 참석한 팬들은 콜라보 프로젝트에 대한 이야기를 직접 듣고 아이키와 가까이 소통하는 시간을 가졌다.

한편 벨망은 2025년 12월 댄서팀 코카앤버터의 굿즈 프로젝트에 참여한데 이어 2026년 3월에는 댄서 효진초이와의 콜라보 향수를 출시한 바 있다.

최근에는 무신사 메가스토어 성수 오프라인 입점과 아이키 콜라보 프로젝트를 연이어 진행하며, 국내 프래그런스 시장에서 개성 있는 브랜드로서의 행보를 이어가고 있다.

벨망X아이키 특별 프로모션은 5월 14일부터 5월 28일까지 2주간 진행되며 벨망 공식 스토어팜을 통해 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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