헬로버디, GS홈쇼핑 모바일라이브 특집 진행…자외선차단 골프웨어·냉감 아이템 선봬

사진=헬로버디

자외선차단용품 전문 브랜드 ㈜헬로버디가 오는 5월 18일 오후 7시 GS홈쇼핑 모바일라이브를 통해 여름 시즌 특집 방송을 진행한다고 18일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 방송은 본격적인 여름 시즌을 앞두고 골프웨어 및 야외활동용 자외선차단 제품 수요가 증가하는 가운데 마련됐다. 헬로버디는 지난 3월 현대백화점 무역센터점 팝업스토어를 성황리에 마친 이후 GS홈쇼핑과 함께 모바일라이브 특집 편성을 진행하게 됐다고 설명했다.

헬로버디는 자외선차단 기능성과 착용 편의성을 중심으로 다양한 제품군을 선보이고 있다. 특히 골프, 등산, 러닝 등 야외활동 시 활용 가능한 자외선차단용품과 냉감 기능 제품들을 중심으로 소비자 접점을 확대하고 있다.

이번 GS홈쇼핑 모바일라이브에서는 일부 제품에 대해 최대 40% 할인 혜택이 적용될 예정이다. 방송은 GS SHOP 모바일 앱 내 모바일라이브 채널을 통해 실시간으로 진행된다.

라이브 방송에서는 숨쉬기 편한 자외선차단 마스크를 비롯해 볼마스크, 햇빛가리개, 냉감 기능 4부 반바지, 팔토시, 밑트임 스타킹, 레이스 목토시 등 여름철 야외활동용 제품들이 소개될 예정이다.

헬로버디 관계자는 “점점 강해지는 자외선과 더위 속에서 기능성과 스타일을 동시에 고려하는 소비자들이 늘고 있다”며 “이번 GS홈쇼핑 모바일라이브를 통해 여름철 필수 자외선차단 아이템들을 보다 합리적인 혜택으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

한편 헬로버디 GS홈쇼핑 모바일라이브 특집 방송은 5월 18일 오후 7시부터 진행된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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