“함께 뛰는 키보토스” 블루 아카이브, 대규모 러닝 행사 개최

키보토스 런 개최. 넥슨 제공

넥슨이 서비스 중인 블루 아카이브가 서비스 4.5주년을 맞아 팬들과 함께하는 대규모 오프라인 러닝 이벤트를 연다. 게임 속 세계관을 현실로 확장한 이번 행사는 기부 성격까지 더해 의미를 더한다.

넥슨은 오는 6월 14일 경기 하남 미사경정공원에서 ‘키보토스 런 2026’을 개최한다고 18일 밝혔다. 이번 행사는 총 4500명의 참가자가 함께하는 5km 러닝 코스로 구성되며, 블루 아카이브 IP를 활용한 다양한 체험 공간 속에서 진행된다.

현장에서는 러닝 콘셉트를 반영한 캐릭터 포토존을 비롯해 굿즈 부스, 코스프레 이벤트, DJ 공연 등 다채로운 프로그램이 마련된다. 특히 ‘페로로’, ‘모모프렌즈’ 등 게임 속 캐릭터 요소를 활용한 공간 연출로 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

참가자 전원에게는 티셔츠, 스트링백, 헤어밴드, 스포츠 타월 등 기념품이 제공되며, 완주 시 메달과 갤럭시 스토어 쿠폰 등 추가 보상이 주어진다.

또한 6월 4일부터는 키보토스 런 공식 MD 기획전도 진행된다. 러닝 자켓, 아크릴 디오라마, 리커버리 패키지 등 한정 굿즈를 만나볼 수 있으며, 해당 상품은 행사 현장에서 수령 가능하다.

김용하 총괄 PD는 “팬들과 함께 건강하게 즐길 수 있는 추억을 만들고자 이번 행사를 기획했다”며 “러닝과 다양한 현장 프로그램을 통해 블루 아카이브만의 축제 분위기를 즐기길 바란다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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