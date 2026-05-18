070 셰이크·다영 뜬 성수…배틀그라운드 협업 이벤트 성료

070 셰이크·다영과 함께한 ‘페이데이’ 라이브 공연 성료. 크래프톤 제공

크래프톤의 배틀그라운드가 글로벌 협업 프로젝트를 현실 공간으로 확장하며 색다른 엔터테인먼트 경험을 선보였다. 게임 세계관과 음악 공연을 결합한 특별 행사 ‘나이트 드라이브’가 성황리에 마무리되며 팬들의 호응을 얻었다.

크래프톤은 지난 16일 서울 성수동 펍지 성수에서 ‘배틀그라운드 X 페이데이 나이트 드라이브’를 열었다고 18일 밝혔다.

행사는 신규 PvE 모드 페이데이와 글로벌 아티스트 070 셰이크의 협업을 기념해 마련된 라이브 이벤트다. 공연과 토크 세션, 체험형 콘텐츠가 결합된 형태로 진행되며 몰입형 행사로 꾸며졌다.

이번 행사에는 그룹 우주소녀 멤버이자 솔로 가수 다영이 호스트로 참여해 오프닝 무대를 맡았다. 그는 자신의 곡 ‘바디’와 ‘왓츠 어 걸 투 두’를 어쿠스틱 버전으로 선보이며 현장 분위기를 끌어올렸다.

이어 무대에 오른 070 셰이크는 배틀그라운드 협업곡 ‘베이비 드라이버’를 최초로 라이브 공개했고, 트레일러 삽입곡 ‘코쿤’, ‘컴 백 홈’ 등을 연이어 선보이며 관객들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

행사에는 약 200명의 관객이 참석했으며, 공연은 딩고 뮤직과 배틀그라운드 글로벌 채널을 통해 생중계돼 온라인에서도 함께 즐길 수 있었다.

현장에는 게임 속 세계를 구현한 체험 공간도 마련됐다. 파괴된 금고와 현금 더미, 페이데이 마스크 등을 활용한 포토존이 설치돼 방문객들이 실제 작전 현장에 들어온 듯한 몰입감을 경험했다.

한편 배틀그라운드는 다양한 글로벌 아티스트 및 지식재산(IP)과의 협업을 지속 확대하며, 게임을 넘어 음악·공연·문화 콘텐츠가 결합된 종합 엔터테인먼트 플랫폼으로 영역을 넓혀가고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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