부산성모병원 간호부, 국제간호사의 날 맞아 ‘나이팅게일 축제’ 개최

부산성모병원 간호부는 지난 15일 국제간호사의 날을 기념해 ‘나이팅게일 축제’를 개최했다. 매년 열리는 이 행사는 환자의 생명을 위해 헌신하는 간호사들의 노고를 기리고, 의료인으로서의 전문성을 인정하며 자긍심을 고취하는 부산성모병원의 대표적인 연례 행사다.

행사는 두 개의 주요 부분으로 나뉘어 진행됐다. 우선 기념 미사와 함께 손 축복, 촛불 점화, 그리고 나이팅게일 선서가 이어졌다. 기념미사는 간호사들이 환자들을 위해 헌신하는 마음을 다시 한번 되새기는 기회가 됐다. 이후 축하 메시지 영상 상영, 시 낭독, 우수 간호사 시상, 그리고 올해의 나이팅게일 시상식이 이어졌다.

김윤태 부산성모병원 의료원장은 격려사를 통해 “오늘 거행한 손 축복 예식은 우리가 하는 일이 생명을 다루는 거룩한 직무에 부름받은 사람임을 깨닫고 기억하게 한다”며 “세상의 아픈 이들의 든든한 동반자인 간호사로서의 소명의식을 다시 한번 가슴에 새기는 귀중한 시간이 되길 바란다”고 전했다.

한편, 이번 행사의 꽃인 ‘올해의 나이팅게일상’은 72병동에서 근무하는 박항은 간호사에게 돌아갔다. 이 상은 각 병동에서 선발된 우수 간호사 19명 중, 인사고과와 병동 수간호사의 추천, 그리고 동료 간호사들의 다각적인 평가를 바탕으로 간호부에서 엄격하고 공정하게 심사하여 선정했다.

올해의 나이팅게일로 선정된 박항은 간호사는 “동료들이 직접 귀한 상을 주셨다는 점에서 그 어떤 상보다 무겁고 뜻깊게 다가온다”며 “앞으로도 환자들의 아픔을 따뜻하게 어루만지는 간호사가 되도록 더욱 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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