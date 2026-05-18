‘군백기 끝’ 아이콘, 2년만 아이코닉과 재회(ft. 구준회)

군백기 이후 다시 뭉친 아이콘(iKON)이 아이코닉(팬덤명)과 재회했다.

아이콘은 지난 16일과 17일 양일간 서울 장충체육관에서 ‘iKON FOUREVER TOUR(아이콘 포에버 투어)’를 개최했다.

이날 웅장한 인트로와 함께 등장을 알린 아이콘은 ‘아 예(Ah Yeah)’로 오프닝을 열며 화려한 귀환을 알렸다. 이어 이들은 ‘딴따라’와 ‘블링블링(BLING BLING)’, ‘시노시작’, ‘용’으로 여전한 무대 장악력을 과시하며 객석의 열기를 뜨겁게 달궜다.

이어 특별한 솔로 스테이지로 분위기를 전환했다. 각자의 솔로곡으로 무대를 꾸민 멤버들은 저마다 뚜렷한 개성이 묻어나는 퍼포먼스를 선보이며 4인 4색 매력을 발산하는가 하면, 혼자서도 무대를 꽉 채우며 탄탄한 내공을 증명해 보였다. 공연 중간에는 멤버 구준회가 게스트로 등장해 현장을 함성으로 가득 메웠다. 구준회는 멤버들과 함께 팬송 ‘별똥별’을 부르며 진한 감동을 안겼다.

이뿐만 아니라 아이콘은 히트곡 퍼레이드로 공연형 그룹다운 존재감을 빛냈다. ‘취향저격’을 비롯해 ‘사랑을 했다’, ‘죽겠다’, ‘리듬 타’로 떼창을 이끌어낸 것은 물론, ‘이별길’, ‘나쁜놈’, ‘바람’ 등으로 아이콘만의 감성까지 전하며 붉은 팬라이트 물결로 장관을 이뤘다.

군 복무를 마치고 오랜만에 팬들의 환호 속에서 성공적으로 공연을 마친 아이콘은 “긴 시간 기다려주신 팬분들께 진심으로 감사하다”며 “다시 팬분들 앞에 서서 무대를 할 수 있다는 사실이 아직도 꿈만 같고 정말 벅차다. 아이콘과 늘 함께해줘서 고맙다”고 소감을 전했다.

이어 “다시 시작하는 기분으로 앞으로 더 좋은 음악과 멋진 무대로 꼭 보답하겠다”며 “초심 잃지 않고 천천히 한 걸음씩 성장해 나가는 아이콘이 되겠다. 진심이 담긴 무대로 오래 함께하겠다”고 덧붙였다.

서울 공연을 마친 아이콘은 3년 만에 일본 아이코닉을 만나기 위해 현지로 향한다. 6월 도쿄에 이어 8월 고베에서 총 6회차의 ‘아이콘 포에버 투어’를 개최할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]