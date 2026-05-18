도수치료와 마사지의 차이… 통증 원인 평가에 있다

만성 통증을 안고 사는 사람들 중에는 비슷한 패턴을 반복하는 경우가 많다. 아픈 곳에 파스를 붙이고, 마사지로 버티다가, 통증이 심해지거나 일상생활이 어려워진 뒤에야 병원을 찾는 것이다. 그때는 이미 몸이 보내는 신호를 오랫동안 무시한 결과가 쌓인 뒤인 경우가 적지 않다.

목이 뻣뻣하고 어깨가 무겁거나, 아침마다 허리가 굳어 있는 느낌은 많은 사람이 흔하게 겪는 증상이다. 하지만 겉으로 비슷해 보여도 원인은 저마다 다르다. 잘못된 자세가 오랜 시간 쌓인 경우도 있고, 골반 불균형이 척추 전체의 배열에 영향을 준 경우도 있다.

뚜렷한 이유 없이 반복되는 두통이 경추 정렬 이상에서 비롯되는 경우도 있다. 체형 불균형이나 자세 문제는 특정 근육과 관절에 반복적으로 부담을 주고, 그 부담이 임계점을 넘는 순간 통증으로 나타난다. 통증이 반복된다면 아픈 부위뿐 아니라 자세 습관, 관절 가동 범위, 근육 불균형 상태까지 함께 살펴봐야 하는 이유다.

도수치료는 약물이나 수술 없이 치료사의 손과 전문 도구를 이용해 근골격계 문제를 해결하는 비수술적 치료다. 단순히 뭉친 근육을 풀어주는 마사지와는 접근 자체가 다르다.

재활의학과 전문의의 진단과 처방을 바탕으로, 해부학적 지식을 갖춘 물리치료사가 1:1로 시행하는 의학적 치료로, 관절의 가동 범위를 회복시키고 근막 유착을 이완하며 척추와 골반의 정렬을 바로잡는 데 목적을 둔다.

운동선수들이 경기 전후 받는 딥티슈 마사지 역시 강한 압박으로 깊은 근육층을 자극해 근육 긴장을 낮추고 피로 회복을 돕는 데 초점이 맞춰져 있다. 반복 훈련으로 굳어진 근육을 풀고, 혈류 흐름을 원활하게 해 컨디션 회복에 도움을 줄 수 있다. 일반인이 즐기는 마사지도 마찬가지다. 일시적으로 몸이 가벼워지고 혈액순환이 개선되는 느낌을 받을 수 있으며, 스트레스 완화와 근육 이완에 일정 부분 도움이 된다.

다만 이는 어디까지나 피로 회복과 컨디션 관리를 위한 케어에 가깝다. 통증의 원인이 관절 가동성 저하, 척추·골반 불균형, 근막 유착, 자세 문제, 신경 압박 등에서 비롯됐다면 단순히 근육을 세게 누르거나 풀어주는 방식만으로는 한계가 있다. 도수치료는 통증 부위만 보는 것이 아니라 움직임의 제한, 관절 배열, 근육 불균형, 생활 자세까지 함께 평가해 치료 방향을 정한다는 점에서 마사지와 구분된다. 즉 마사지는 몸을 편하게 만드는 관리라면, 도수치료는 의학적 평가를 바탕으로 기능 회복을 목표로 하는 치료에 가깝다

서훈창 대전 에이엠재활의학과 대표원장은 "같은 허리 통증이라도 디스크에 의한 것인지, 근육 불균형 때문인지, 골반 틀어짐에서 비롯된 것인지에 따라 치료 방법이 달라진다"며 환자 개개인의 상태에 맞는 맞춤형 접근을 강조했다.

도수치료는 시작 전 단계가 중요하다. X-ray 등 영상 검사로 골격 정렬 상태를 먼저 확인하고, 전문의가 통증의 원인을 감별한 뒤 치료 방향을 설정하는 과정을 거친다. 어디서, 왜 문제가 생겼는지를 먼저 파악해야 도수치료의 방향도 정확하게 잡을 수 있기 때문이다. 치료 이후에는 자세 교정과 생활습관 관리를 병행하는 것이 재발 방지의 핵심이다.

서훈창 원장은 "통증을 없애는 것이 치료의 끝이 아니라, 같은 통증이 돌아오지 않도록 몸의 상태를 바꾸는 것이 목표"라며 "환자 스스로 자신의 몸을 이해하고 관리하는 힘을 키우는 것도 치료의 일부"라고 설명했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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