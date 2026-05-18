이승윤, 페스티벌급 야외 콘서트 ‘밖’ 러닝타임만 400분…“이틀간 황홀, 감격스러워”

사진제공=마름모

가수 이승윤이 페스티벌급 야외 공연을 성황리에 마쳤다. 야외 공간에는 관객과 뜨거운 열기로 가득 찼고 이승윤은 야외 공연의 새 지평을 열었다.

이승윤은 지난 16~17일 경기 고양 킨텍스 밖(제2전시장 후면 광장)에서 '2026 이승윤 콘서트 '밖''을 개최했다.

공연 장소는 이승윤이 최초로 공연을 개최하는 공간이라는 점에서 더욱 특별함을 더했다. 공연명과 콘셉트에 걸맞은 킨텍스 밖이라는 장소적 연결성 역시 눈길을 끈다.

이번 공연은 러닝타임 400분, 전석 야외 스탠딩으로 진행됐다. 음악과 공간, 관객이 하나로 어우러진 페스티벌 급 공연으로 이승윤만의 스타일이 담긴 새로운 공연 경험을 선사했다. 시원한 맥주와 다양한 먹거리를 즐길 수 있는 F&B 부스 운영은 물론, 피크닉 감성을 더한 릴렉스존과 색다른 시야를 제공한 스테어존까지 마련됐다.

양일간 총 8팀의 게스트가 지원사격에 나섰다. 16일에는 모스힐, 심아일랜드, 잠비나이, 너드커넥션, 17일에는 산만한시선, 신인류, 오월오일, 한로로가 무대에 올랐다. 팀당 30~40분씩 탄탄한 무대를 선보이며 관객의 호응을 끌어냈다.

화려한 폭죽 쇼와 함께 등장한 이승윤은 인트로와 '폭포'로 오프닝을 열었다. 양일간 이승윤은 'PunKanon (Extended Ver.)', '도킹', '캐논', '역성', '폭죽타임', '들키고 싶은 마음에게' 등 앙코르곡까지 포함해 총 34곡 이상의 라이브 무대를 선보였다. 곡마다 몰입감을 극대화한 연출은 물론 워터캐논과 무대 위 레이저 퍼포먼스 등 장치들로 완성도를 끌어올렸다.

이승윤은 무대와 객석의 경계를 허문 채 직접 관객 사이로 뛰어들어 함께 슬램을 즐기며 뜨거운 에너지를 나눴다. 팬들 역시 깃발의 향연과 함께 거대한 모쉬핏과 서클핏, 떼창과 헤드뱅잉으로 화답하며 현장 분위기를 완성했다.

이승윤은 "'밖'이라는 이름으로 올린 공연이 막을 내린다니 아쉽다. 이틀 동안 감사한 마음을 넘어 감격스러운 마음이 들더라. 정말 황홀하게 공연했다"라면서 "게스트로 와주신 아티스트분들께도 정말 감사드린다. 관객분들이 감격스러울 정도로 환영해 주셨고, 모든 공연을 즐겨 주셔서 그것 또한 감사하다”라고 소감을 전했다.

이승윤은 단순한 야외 공연을 넘어, 관객이 직접 경험하고 함께 완성하는 새로운 형태의 공연을 선보였다. 공연의 경계를 허문 시도는 그가 왜 독보적인 '공연 강자'인지 증명했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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