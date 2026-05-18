“보이지 않아도 결국”…김준수 ‘그래비티’, 10년만에 정규 컴백

가수 김준수(XIA)가 정규 5집 ‘그래비티(GRAVITY)’로 돌아온다.

팜트리아일랜드는 18일 공식 SNS를 통해 김준수(XIA)의 다섯 번째 정규앨범 ‘GRAVITY’ 트랙리스트 이미지를 공개했다. 공개된 트랙리스트에는 동명의 타이틀곡 ‘그래비티’를 포함해 총 10개 트랙이 수록됐다.

다음달 2일 공개되는 김준수의 정규 5집 ‘그래비티’는 2016년 발매한 정규 4집 ‘시그니처(XIGNATURE)’ 이후 약 10년 만에 선보이는 신보다. 눈에 보이지 않아도 결국 서로를 다시 이끌게 되는 ‘중력’의 힘에서 출발한다.

각 트랙들은 서로 다른 감정의 궤도를 따라 이어져 하나의 궤적을 완성하며 XIA만의 감성으로 풀어낸 다양한 장르의 곡들이 깊은 몰입감을 선사한다. 완성도 높은 웰메이드 앨범의 탄생을 예고한 가운데 리스너들의 기대감 또한 높아지고 있다.

타이틀곡 ‘그래비티’는 강렬한 베이스 라인과 신디사이저 사운드가 인상적인 일렉트로닉 하우스 장르의 곡. 묵직한 비트 위 김준수의 몽환적인 보컬이 긴장감을 더하며 거부할 수 없는 끌림 속에서도 자신의 길을 흔들림 없이 걸어가겠다는 메시지를 담아냈다. 특히 오랜만에 선보이는 댄스 타이틀곡인 만큼 퍼포먼스적으로도 새로운 시도와 변화를 담아내며 한층 에너제틱한 무대를 예고한다.

이외에도 폭발적인 보컬이 돋보이는 록 장르의 ‘오마주(Homage)’, 몽환적인 기타 사운드가 인상적인 발라드 ‘기억의 숲’, 이별 이후의 감정을 담담하게 풀어낸 ‘그대 이별은 어떤가요’ 등이 수록됐다. 특히 프로듀서 오토매틱과 다시 호흡을 맞춘 ‘비츠 노킨(Beat’s Knockin)’도 수록된다.

재치 있는 가사가 인상적인 일렉트로닉 댄스곡 ‘익스트림 러브(eXtreme Love)’, 감성적인 R&B 트랙 ‘슬로울리(Slowly)’, 뮤지컬 넘버를 연상케 하는 ‘라이크 라이크 라이크(Like Like Like)’까지 다양한 장르의 곡들이 수록된다.

김준수는 앨범 발매에 이어 다음달 12일부터 사흘간 서울 KSPO DOME에서 여섯 번째 아시아투어 ‘그래비티’의 서울 공연을 개최하고 본격적인 컴백활동에 돌입할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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