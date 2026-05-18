신혜선♥공명, 마침내 맞닿은 마음…오해 끝 키스

은밀한 감사 방송화면. tvN 제공

은밀한 감사에서 신혜선과 공명이 오해와 진실을 넘나들며 마침내 서로의 마음을 확인했다. 설렘 가득한 로맨스가 완성되는 순간과 동시에 새로운 폭로의 그림자가 드리우며 극의 긴장감도 최고조에 달했다.

지난 17일 tvN ‘은밀한 감사’ 8회에서는 주인아(신혜선 분)와 노기준(공명 분)이 오랜 감정의 엇갈림 끝에 로맨틱한 키스로 마음을 확인하며 관계의 전환점을 맞았다. 하지만 동시에 투고 메일의 발신인이 박아정(홍화연 분)이라는 사실이 드러나며 충격적인 반전이 이어졌다.



주인아는 피습 이후 회복 중인 노기준 곁을 지키며 복잡한 감정을 드러냈다. 겉으로는 업무 차원이라 말했지만, 실제로는 그가 다칠까 불안했던 속내가 점차 드러났다. 노기준 역시 그런 주인아의 변화를 감지하며 미묘한 감정의 흐름을 느꼈다.

그러나 두 사람 사이에는 또 다른 균열이 생겼다. 해무제약 관련 자료가 주인아의 PC에서 삭제된 정황과 함께, 사건의 배경에 대한 의혹이 불거지면서 오해가 깊어진 것. 노기준은 주인아의 설명에도 의문을 품으며 갈등은 더욱 커졌다.

주인아는 이사회에서 진실을 밝히려 했지만, 예상치 못한 인사 안건 통과와 전재열(김재욱 분) 부회장 관련 상황 변화로 끝내 입을 닫았다. 이어 노기준의 해외 발령을 요청했다는 사실까지 드러나며 두 사람의 관계는 다시 흔들렸다.

하지만 노기준은 주인아가 버리지 못한 곰인형을 발견하며 그녀의 진심을 확신했고, 결국 제주도로 향했다. 그곳에서 주인아는 전재열에게 선을 그으며 자신의 마음을 분명히 했다. “흔들린 게 아니라 움직인 것”이라며 노기준을 향한 감정을 인정한 것이다.

그리고 마침내 두 사람은 재회했다. 주인아가 먼저 입을 맞추며 서로의 진심이 맞닿았지만, 곧 투고 메일의 진짜 발신인이 드러나며 새로운 위기가 예고되면서 향후 전개에 긴장감을 더했다.

한편 8화 시청률은 수도권 가구 기준 평균 7.9% 최고 9.3%, 전국 가구 기준 평균 7.9% 최고 9.1%를 기록하며 케이블과 종편을 포함한 동시간대 1위를 이어갔다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률은 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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