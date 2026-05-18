이재욱 오늘(18일) 입대 “건강히 다녀오겠다”

이재욱 인스타그램 캡처.

이재욱이 국방의 의무를 위해 잠시 팬들 곁을 떠난다. 데뷔 이후 꾸준한 활동으로 사랑받아온 그는 18일 육군 현역으로 입대하며 새로운 시간을 시작한다.

이재욱은 이날 오전 훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 육군으로 복무할 예정이다. 입대와 관련한 별도의 공식 행사는 진행되지 않는다.

입대를 하루 앞둔 그는 자신의 인스타그램을 통해 “건강하게 잘 다녀오겠다”는 인사를 전했다. 함께 공개한 사진에는 짧게 머리를 자른 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

군 복무 중에도 그의 차기작은 이어진다. 다음 달에는 ‘닥터 섬보이’가 방송될 예정이며, 올해 하반기 공개를 앞둔 ‘꿀알바’에서도 시청자들과 만난다.

1998년생인 이재욱은 2018년 ‘알함브라 궁전의 추억’으로 데뷔했다. 이후 ‘검색어를 입력하세요 WWW’, ‘어쩌다 발견한 하루’ 등에 출연하며 존재감을 키웠고, 2022년 ‘환혼’ 시리즈로 큰 주목을 받았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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