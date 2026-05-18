안면마비 환자 불편감까지 본다… 한국어판 평가 지표 신뢰도 입증

안면신경마비 환자의 기능 저하와 삶의 질을 국내 임상 환경에 맞춰 평가할 수 있는 한국어판 표준 지표가 마련됐다.

그동안 안면마비 정도를 판단하는 평가 기준은 활용돼 왔지만, 환자가 실제로 겪는 신체적 불편감과 사회·정서적 영향을 세밀하게 반영하는 데에는 한계가 있었다. 이번 연구는 국제적으로 쓰이는 안면장애지수(FDI)를 한국어로 번역하고, 국내 환자를 대상으로 신뢰도와 타당도를 검증했다는 점에서 의미가 있다.

자생한방병원 척추관절연구소 이윤재 부소장 연구팀은 강동경희대학교한방병원 안면마비센터 남상수 교수팀과 공동으로 한국어판 안면장애지수(K-FDI)의 신뢰도와 타당도를 검증한 연구 결과를 SCI(E)급 국제학술지 ‘사이언스 프로그레스(Science Progress, IF 2.9)’에 게재했다고 14일 밝혔다.

안면신경마비는 얼굴 움직임을 담당하는 안면신경에 이상이 생겨 눈 감김, 입꼬리 움직임, 표정 표현 등에 장애가 나타나는 질환이다. 대표적인 말초성 안면신경마비인 벨 마비는 감염, 면역 반응, 외상 등 다양한 요인과 관련해 발생할 수 있다. 주요 증상으로는 한쪽 얼굴의 마비, 입꼬리 처짐, 눈이 완전히 감기지 않는 증상, 안면 비대칭 등이 있다. 미각 변화나 청각 과민이 동반되기도 한다.

안면신경마비는 초기에 정확한 감별 진단이 중요하다. 임상에서는 안면마비 정도를 1~6단계로 나누는 하우스-브랙만 등급(House-Brackmann Grade)이 널리 활용된다. 1단계는 정상, 6단계는 완전마비 상태를 의미한다. 이 지표는 마비 정도와 회복 단계를 판단하는 데 유용하지만, 환자가 일상생활에서 느끼는 불편이나 심리적 부담까지 평가하기에는 제한이 있다.

이를 보완하기 위해 국제적으로 활용돼 온 도구가 안면장애지수(Facial Disability Index·FDI)다. FDI는 안면마비 환자의 신체 기능과 사회·정서적 영향을 함께 평가하는 설문형 도구다. 국내 임상에서도 필요성이 컸지만, 공식 번역과 문화적 타당화 절차를 거친 한국어판은 없었다.

공동 연구팀은 국제 표준 가이드라인에 따라 FDI를 한국어로 번역하고 검증했다. 번역 과정에는 8명으로 구성된 전문가 위원회가 참여했다. 연구팀은 보건의료 분야에서 활용되는 ‘Beaton의 문화적 적응 5단계 절차’에 따라 순번역, 번역 통합, 역번역, 전문가 위원회 검토, 예비 테스트를 진행했다. 단순히 문장을 옮기는 데 그치지 않고, 국내 환자가 문항을 자연스럽게 이해할 수 있도록 문화적 맥락을 반영한 것이다.

이후 강동경희대학교한방병원 안면마비센터에서 2021년 5월부터 7월까지 안면마비 환자 100명을 대상으로 임상 연구를 진행했다. 연구팀은 한국어판 FDI가 같은 개념을 일관되게 측정하는지 확인하기 위해 크론바흐 알파 분석을 실시했다. 크론바흐 알파는 설문 문항 간 일관성을 보여주는 신뢰도 지표로, 값이 0.7 이상이면 수용 가능한 수준으로 본다.

분석 결과 한국어판 FDI 전체 신뢰도 계수는 0.78로 나타났다. 하위 영역 중 신체기능 영역은 0.81로 양호한 수준을 보였다. 같은 환자를 일정 기간 뒤 다시 평가했을 때 결과가 얼마나 일관되게 나오는지 확인하는 검사-재검사 신뢰도 평가에서도 신체기능 영역의 급내상관계수(ICC)는 0.76으로 확인됐다. 일반적으로 ICC 0.75 이상은 양호한 수준으로 평가된다. 사회정서 영역은 0.65로 수용 가능한 수준의 안정성을 보였다.

타당도 검증에서도 의미 있는 결과가 나왔다. 한국어판 FDI의 신체기능 영역은 하우스-브랙만 등급과 중등도 이상의 상관관계를 보였다. 안면마비가 심할수록 환자가 느끼는 기능적 불편감도 커지는 경향이 확인된 셈이다. 사회정서 영역은 삶의 질 평가 지표인 SF-36의 정신건강 점수와 강한 상관관계를 나타냈다. 안면마비가 단순한 얼굴 움직임의 문제가 아니라 대인관계, 정서적 위축, 삶의 질 저하와도 연결될 수 있음을 보여준다.

이번 연구는 국내 안면마비 환자를 대상으로 표준화된 평가 도구를 활용할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 임상적 의미가 있다. 의료진은 K-FDI를 통해 마비 정도뿐 아니라 환자가 실제로 겪는 불편감과 사회·정서적 영향을 함께 파악할 수 있다. 치료 전후 변화를 비교하거나 환자 중심의 치료 계획을 세우는 데에도 활용 가능성이 있다.

이윤재 자생한방병원 척추관절연구소 부소장은 “이번 연구는 FDI 도구 한국어판을 국제 기준에 따라 번역하고 검증했다는 점에서 의미가 있다”며 “국내 한의약 안면마비 임상연구에서 표준화된 평가 도구로 활용되고, 임상에서 치료 반응 모니터링과 환자 중심 치료 계획 수립을 지원하는 데 도움이 될 수 있다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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