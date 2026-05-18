연극집단 반, 브레히트 연극 ‘예외와 관습’ 22일 개막

연극집단 반이 창단 30주년 기념 프로젝트의 첫 작품으로 연극 ‘예외와 관습’을 오는 22일부터 31일까지 선보인다.

이번 작품은 독일 극작가 베르톨트 브레히트의 희곡 ‘예외와 관습’을 바탕으로 제작됐으며, 서울 종로구 서울연극창작센터 서울씨어터 202에서 공연된다.

1996년 5월, 작가주의 정신을 바탕으로 뜻을 모은 동인제로 창단한 연극집단 반은 창단공연 박장렬 작·연출의 ‘바라해라’를 연우소극장에서 선보인 이후 꾸준한 창작 활동을 이어왔으며, 올해 창단 30주년을 맞았다. 이번 공연은 30주년 기념 프로젝트의 포문을 여는 작품으로 마련됐다.

연극집단 반은 이번 작품을 통해 자본과 계급, 인간의 선택과 책임에 대한 질문을 무대 위에 담아낸다. 작품은 사건 이후 진행되는 재판 장면에서 관객이 직접 배심원의 입장에서 유·무죄를 판단하도록 구성된 것이 특징이다.

연출은 김지은 연극집단 반 대표가 맡았다. 김 대표는 연극집단 반 창단 멤버로, 2020년 극단 5대 대표에 취임했다. 그동안 ‘블루테’, ‘모두의 남자’, ‘만리향’, ‘페퍼는 나쁘지 않아’, ‘집을 떠나며’ 등 다수의 작품에 출연하며 활동해왔다.

김 대표는 브레히트 특유의 ‘낯설게 하기’ 기법을 기반으로 노래와 움직임, 관객 참여 요소를 더해 작품을 동시대적으로 재구성했다.특히 배우 남성진이 참여하는 서울 공연 첫 무대라는 점에서도 관심을 모은다. 남성진은 극의 중심인물로 출연해 작품의 긴장감과 메시지를 이끈다.

김지은 대표는 “브레히트 희곡은 계급사회가 공고하던 시기에 집필된 작품이지만 오늘날 한국 사회에서도 여전히 유효한 질문을 던진다”며 “빈부격차와 사회적 불균형이 심화되는 현실 속에서 관객들이 작품을 통해 각자의 판단과 선택을 돌아보는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

이어 "22일부터 24일까지 3일간 30주년 기념 프리뷰 할인 이벤트를 진행한다. 해당 기간에는 전 좌석 50% 할인 혜택이 제공된다"고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]