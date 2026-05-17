가수 박서진이 생일을 맞은 어머니를 위해 레드카펫 이벤트를 했다.

박서진은 16일 방송한 KBS 2TV 예능프로그램 '살림하는 남자들' 시즌2에서 친동생 박효정, 가수 요요미와 함께 어머니를 위한 레드카펫 행사를 열었다.

이들은 시작부터 레드카펫 천이 부족해 우왕좌왕 하는 등 예기치 못한 상황을 맞이해 웃음을 자아냈다.

본격적인 생일상도 준비됐다. 가수 추혁진은 등갈비 해체 쇼까지 선보이며 시선을 사로잡았다.

박서진 어머니가 연신 감탄을 쏟아냈고, 정작 생일 파티 기획자인 자신보다 추혁진에게 스포트라이트가 쏠리자 박서진은 질투 어린 반응을 보이기도 했다.

박서진은 홀로 주방에 가 어머니를 위한 콩국수를 만들었다. 자신을 '효자 박'으로 칭하며 요리에 몰두한 그는 결국 어머니에게 "우리 아들 최고"라는 말을 들었다. 여기에 장어 굽기까지 직접 나선 박서진은 어머니는 물론 요요미의 입맛까지 사로잡았다.

식사 후에는 추혁진이 준비한 특별 디너쇼가 이어졌다.

흥겨운 음악과 함께 부모님이 무대의 주인공이 됐고, 추혁진은 효정에 이어 어머니까지 번쩍 안아 올렸다.

요요미의 축하 공연까지 더해지며 생일잔치는 더욱 풍성하게 완성됐다. 특히 요요미가 박서진을 자연스럽게 리드하자 역시나 얼어붙은 듯 당황하는 그의 반응은 시청자들에게 또 한 번 큰 웃음을 안겼다.

박서진은 어머니에게 "열심히 살아왔으니 이런 날도 있는 거다"고 했다.

또 수술로 인해 목에 흉터가 있는 어머니를 위해 직접 스카프를 선물하기도 했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]