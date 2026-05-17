5월은 바다가는 날…장벽 없는 서해안 연다

한국관광공사 경인지사가 5월 ‘바다가는 달’을 맞아 서해안 일대에서 무장애 해양관광, 해양 교육시설 스탬프투어, 바닷가 피크닉 상품 등 연계 프로그램을 운영한다고 17일 밝혔다.



이번 프로그램은 인천·시흥·안산·화성 등 서해안 주요 해양관광 거점을 중심으로 진행된다. 장애 유형별 맞춤 체험부터 가족 단위 여행객을 위한 박물관 연계 프로그램까지 마련해 서해안 해양관광의 접근성을 넓히는 데 초점을 맞췄다.

서해 바다에서 우리 모두 함께 海 프로그램을 찾은 참가자들이 갯벌체험에 나서고 있다.한국관광공사 제공

먼저 무장애 해양관광 프로그램 ‘서해 바다에서 우리 모두 함께 해(海)’가 5월 한 달간 총 6회 운영된다. 회당 28명씩 총 168명이 참여하는 프로그램으로, 발달·청각·지체·시각 장애 등 유형별 특성을 고려해 코스를 구성했다.



참가자들은 무장애관광 전문 인솔자의 안내를 받아 서해 바다를 체험한다. 프로그램에는 바다 휠체어를 활용한 갯벌 체험, 제부도 해상 케이블카 탑승, 매향리 습지생태 탐방 등이 포함됐다. 평소 해양관광 접근이 쉽지 않았던 관광취약계층도 보다 안전하게 서해안 콘텐츠를 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다.



가족 여행객을 위한 체험 프로그램도 마련됐다. 국립인천해양박물관, 오이도박물관 등 경인지역 해양 교육·체험 시설 10곳을 연계한 여권형 스탬프투어가 오는 11월까지 운영된다. 참가자가 3곳 이상 방문해 인증하면 추첨을 통해 경품을 제공한다.



영종도 바닷가에서는 피크닉 여행상품도 선보인다. 해당 상품은 이달 23일부터 내달 27일까지 매주 주말 운영되며, 해변 피크닉과 요트 항해를 함께 즐길 수 있도록 구성됐다.



곽대영 한국관광공사 경인지사장은 “이번 바다가는 달에는 평소 여행이 어려운 분들을 포함해 누구나 바다에서 재미와 배움을 얻어갈 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다”며 “이번 여행을 계기로 서해안의 매력과 다양한 해양관광 콘텐츠가 널리 알려지길 바란다”고 말했다.



무장애관광 및 피크닉 여행상품 관련 세부 내용은 ‘바다가는 달’ 캠페인 누리집에서 확인할 수 있다. 스탬프투어는 현장 또는 트립파인더 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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